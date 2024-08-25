Afrodisias antik kentinde beylikler dönemine ait pazarın izleri bulundu
Ayakta kalmış anıtsal yapıları, stadyumu, şehir havuzu, tiyatrosu ve antik dönemin heykel sanatı örnekleriyle Anadolu'nun tarihi zenginliğini yansıtan Afrodisias Antik Kenti, kazı ekiplerine heyecan veren arkeolojik keşiflere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış kentlerden en ünlüsü olan Afrodisias'ta kentin kurulduğu milattan önce 5'inci yüzyıldan yerleşimin sürdüğü Selçuklular dönemine kadar farklı katmanlarda kazı yapılıyor.
Kazı ekiplerinin son bulgusu ise henüz hangi beylik olduğu belirlenemese de beylikler döneminde kentin en büyük caddesi üzerinde bulunan ve tüm Doğu Akdeniz halklarının alışveriş yaptığı bir pazar yerinin izleri oldu.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ndeki kazılara başkanlık eden Prof. Roland R.R. Smith, yeni bulgularla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.
Arkeolojinin her zaman "Neden bunu yapıyoruz? Burada ne arıyoruz?" sorularıyla başladığını, Afrodisias'ın bu soruların hakkını veren bir bölge olduğunu anlatan Smith, tüm kazı ekibinin heyecanını yitirmeden çalıştığını ifade etti.
Kentin ana caddesinde yürüttükleri çalışmada "hayal edebileceklerinden çok daha iyi bir şekilde" tarihin farklı katmanlarında kentte ne olduğunun bilgisini aldıklarını aktaran Smith, ana caddede antik dönemin sonu ve erken Bizans dönemi katmanlarında kazıların sürdüğünü aktardı.