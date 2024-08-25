Afrodisias antik kentinde beylikler dönemine ait pazarın izleri bulundu

Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e adanmış kentlerden en ünlüsü olan Afrodisias'ta kentin kurulduğu milattan önce 5'inci yüzyıldan yerleşimin sürdüğü Selçuklular dönemine kadar farklı katmanlarda kazı yapılıyor.

Kazı ekiplerinin son bulgusu ise henüz hangi beylik olduğu belirlenemese de beylikler döneminde kentin en büyük caddesi üzerinde bulunan ve tüm Doğu Akdeniz halklarının alışveriş yaptığı bir pazar yerinin izleri oldu.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ndeki kazılara başkanlık eden Prof. Roland R.R. Smith, yeni bulgularla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.