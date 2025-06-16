Yeni bir yaz dizisi olan Aile Saadeti, bu akşam atv'de ekranlara "merhaba" diyor. Dizinin başrolünde Burak Dakak (Murat) ve Buse Meral (Gönül) yer alırken proje hüzünlü bir komedi dizisi olarak karşımıza çıkıyor.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikayenin hangi semtte çekildiği yoğun merak konusu... Bu nedenle "Aile Saadeti nerede çekiliyor" sorusu sıkça yöneltiliyor.