Aile Saadeti nerede çekiliyor? Aile Saadetindeki konak neresi, hangi semtte?
Aile Saadeti bu akşam izleyici ile buluşuyor. Dizinin kadrosunda bir birinden ünlü isimler yer alırken projenin çekildiği yer merak ediliyor. Tarihi bir köşkte geçen dizi ile ilgili en çok iletilen soruların başında "Aile Saadeti nerede çekiliyor" geliyor.
Yeni bir yaz dizisi olan Aile Saadeti, bu akşam atv'de ekranlara "merhaba" diyor. Dizinin başrolünde Burak Dakak (Murat) ve Buse Meral (Gönül) yer alırken proje hüzünlü bir komedi dizisi olarak karşımıza çıkıyor.
Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikayenin hangi semtte çekildiği yoğun merak konusu... Bu nedenle "Aile Saadeti nerede çekiliyor" sorusu sıkça yöneltiliyor.
Aile Saadeti nerede çekiliyor?
Aile Saadeti dizisi, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan semtlerinde çekiliyor. Diziye ev sahipliği yapan mekanlar arasında özellikle Üsküdar öne çıkıyor.
Dizideki konak nerede?
Dizide ailelerin yaşadığı konak, Üsküdar’da yer alıyor ve dikkat çekici bir geçmişe sahip. Yaklaşık 190 yıllık olan bu köşk, Osmanlı padişahlarından II. Mahmut döneminde av köşkü olarak kullanılmış.