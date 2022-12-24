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Anadolu Ateşi 24 yaşında

Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi topluluğu, 24'üncü yaşını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı gösteriyle kutladı.

Bugüne kadar 85 ülkede, 3 bin 500 gösteri ile 20 milyonu aşkın sanatsever tarafından izlenen dans topluluğu, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek modern standartlarda kültürel bir şölene imza attı.

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Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, bir dans topluluğunun 24 yıl devam etmesinin kolay olmadığını söyledi.

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