Anadolu Ateşi 24 yaşında
Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi topluluğu, 24'üncü yaşını Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı gösteriyle kutladı.
Bugüne kadar 85 ülkede, 3 bin 500 gösteri ile 20 milyonu aşkın sanatsever tarafından izlenen dans topluluğu, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek modern standartlarda kültürel bir şölene imza attı.
1 | 8
Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, bir dans topluluğunun 24 yıl devam etmesinin kolay olmadığını söyledi.
2 | 8
3 | 8
4 | 8