Anadolu Ateşi 24 yaşında

Bugüne kadar 85 ülkede, 3 bin 500 gösteri ile 20 milyonu aşkın sanatsever tarafından izlenen dans topluluğu, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek modern standartlarda kültürel bir şölene imza attı.

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