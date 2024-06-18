Anadolu Türklüğü'ne ait ilk şehitlik: Cennet Çukuru Konya'ya gelen Selçuklu askerlerinin şehit edildiği ve Anadolu Türklüğü'ne ait ilk şehitlik özelliği taşıyan Cennet Çukuru adı verilen yer, büyük boyutlardaki mezar taşları ile dikkat çekiyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bulunan ve Konya'nın en büyük mezarlığı olma özelliğini taşıyan Musalla Mezarlığı içerisinde Cennet Çukuru adı verilen bir yer bulunuyor. 1 | 9

Cennet Çukuru, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'ya giren Selçuklu askerlerinden öncü birlik olarak Konya'ya gelen ve o dönem şehirde bulunan Bizans askerleri tarafından esir alınarak şehit edildiği alan olarak rivayet ediliyor. 2 | 9

Konya, sonraki yıllarda Selçuklular tarafından fethedildiğinde bu alan şehitlik olarak nitelendiriliyor ve büyük boyutlarda Sille taşlarından şehitler için mezar taşları dikiliyor. 3 | 9