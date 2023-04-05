Anne kız taş döküm kursunda harikalar yaratıyor

Emirdağ Kadın Kooperatifinde Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılan 35 yaşındaki Gülten Bulduk ve 15 yaşındaki kızı Zehra Eda, birlikte hem meslek öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Kursa kızı için geldiğini kaydeden Bulduk, "Kızımın elinde bir sertifikası olsun istedim. Ona destek amaçlı geldim. Kendim de çok seviyordum boyama ve resim yapmayı. Evde boş boş oturacağıma geleyim dedim. Daha önce herhangi bir kursa katılmadım." dedi.