Anne kız taş döküm kursunda harikalar yaratıyor
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kızına meslek edindirmek isteyen anne, Halk Eğitimi Merkezinin açtığı taş tozu döküm kursuna kızıyla katılıyor. Anne-kız silikon kalıplar kullanılarak alçıya benzeyen taş tozundan elde edilen üç boyutlu ürünleri boyayarak şık mumluklar, tütsülükler, magnetler, gece lambaları, biblolar gibi ürünler yapıyor.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kızına meslek edindirmek isteyen anne, Halk Eğitimi Merkezinin açtığı taş tozu döküm kursuna kızıyla katılıyor.
Emirdağ Kadın Kooperatifinde Halk Eğitimi Merkezince açılan kursa katılan 35 yaşındaki Gülten Bulduk ve 15 yaşındaki kızı Zehra Eda, birlikte hem meslek öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.
Anne-kız silikon kalıplar kullanılarak alçıya benzeyen taş tozundan elde edilen üç boyutlu ürünleri boyayarak şık mumluklar, tütsülükler, magnetler, gece lambaları, biblolar gibi ürünler yapıyor. Anne Gülten Bulduk, taş tozu döküm kursunda çıkan kalıplarda boyama yaptıklarını söyledi.
Kursa kızı için geldiğini kaydeden Bulduk, "Kızımın elinde bir sertifikası olsun istedim. Ona destek amaçlı geldim. Kendim de çok seviyordum boyama ve resim yapmayı. Evde boş boş oturacağıma geleyim dedim. Daha önce herhangi bir kursa katılmadım." dedi.