Antalya Arkeoloji Müzesi için düğmeye basıldı: Yorgun Herakles taşınıyor!

Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri olan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde büyük dönüşüm için düğmeye basıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni müze projesi kapsamında 100 bine yakın eserin güvenle taşındığını açıkladı.

Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yerine yapılacak yeni müze, mevcut yapının yaklaşık iki katı büyüklüğe ulaşacak. 

Kapalı alan 19 bin 500 metrekareye, açık alan ise 22 bin 677 metrekareye çıkarılacak. 

Sergi salonlarında yüzde 160'ın üzerinde artış sağlanarak depolarda bekleyen eserler de ziyaretçilerle buluşturulacak. 

Depolama kapasitesi de üç katına çıkarılarak koleksiyonların modern ve güvenli şartlarda korunması sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından, eserlerin taşınma görüntüleriyle birlikte yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dpreme dayanıklı, zamanın şartlarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık.

Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserimiz özel koruma altında.

Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz.

Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz.

