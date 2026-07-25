Aspendos'ta 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı!

Bölgede Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile çok sayıda mimari parça bulundu. Ayrıca havuzlu yapının tabanında yer alan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de kazıların en önemli keşifleri arasında yer aldı. Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini gösteriyor.