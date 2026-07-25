Aspendos'ta 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi gün yüzüne çıktı!
Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergâh yeniden ayağa kaldırılırken, kazılarda tanrı heykelleri, özgün bir ekmek fırını, Genç Eurymedon Mozaiği ve Fenike sikkesi gibi dikkat çekici eserler de gün yüzüne çıkarıldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, Roma dönemine ait önemli bir ulaşım aksını yeniden ortaya çıkardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin 300 metrelik bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını açıklarken, ziyaretçilerin artık antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi rotada yürüyebileceğini duyurdu.
Kazılar kapsamında Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayan cadde, antik tiyatroya ulaşıyor; Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiden geçerek Doğu Meydanı'na ve doğu surlarındaki kent giriş kapısına kadar uzanıyor.
Çalışmaların tamamlanan kısmıyla birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içinde deneyimleme fırsatı bulacak.
Kazılarda, genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen cadde boyunca sıralanan antik dükkânların girişleri ve ara sokak bağlantıları da ortaya çıkarıldı.
Araştırmaların en dikkat çekici bulgularından biri ise caddenin kuzey kanadında yer alan ve mimari özelliklerini büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşan antik ekmek fırını oldu.
Ayrıca yolun iki yanında yer alan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların, taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.
Kazılar sırasında Doğu Meydanı'ndaki anıtsal giriş yapısı da tamamen ortaya çıkarıldı. "Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının çevresinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki yapı tespit edildi.
Bölgede Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile çok sayıda mimari parça bulundu. Ayrıca havuzlu yapının tabanında yer alan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de kazıların en önemli keşifleri arasında yer aldı. Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini gösteriyor.
Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışındaki kazılarda da önemli arkeolojik bulgular elde edildi. İki Katlı Dükkânlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ve cam alabastron örnekleri, antik kentin Suriye-Filistin başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tiyatro Caddesi'nin gün yüzüne çıkarılmasıyla ziyaretçilerin antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi rotayı adım adım takip edebileceğini belirtti.
Ersoy, ortaya çıkarılan eserlerin Aspendos'un zengin tarihine ışık tuttuğunu vurgulayarak, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla koruma, ortaya çıkarma ve gelecek nesillere aktarma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.