Bakan Ersoy: Yunus Emre Enstitüsü toplumlar arasında güçlü bir köprü

Türk kültürünün Almanya’daki önemli temsil noktalarından biri olan merkezde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ersoy, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk, güçlü ekonomik ortaklık ve derin beşeri bağlarla her geçen gün daha da pekiştiğini dile getirdi.