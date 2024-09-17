Başrollerin yeni sezonda kazanacağı ücretler belli oldu 35 yeni dizi seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, cast bütçeleri dikkat çekiyor... Haftalık senarist ücretlerinin 300 ile 650 bin TL arasında olduğunu belirtilirken, başrollerin bölüm başı kazanacakları ücretler de 1 ve 2 milyon TL arasında değişiyor. İşte yeni sezon dizilerinde yer alacak başroller ve kazanacakları ücret detayları...

Müge Dağıstanlı'nın hazırladığı habere göre, Yeni sezonda bölüm başına 1 milyon lira kazanacak kadın oyuncular arasında Afra Saraçoğlu, Özgü Namal, Hazar Ergüçlü ve Demet Özdemir bulunuyor. 1 | 6

Bölüm başı ücreti olarak 1 milyon lira kazanacak erkek oyuncular listesinde ise Mert Ramazan Demir ve Özcan Deniz var. 2 | 6

'Bahar' dizisindeki sempatik rolüyle beğeni kazanan Demet Evgar'ın yeni sezon bölüm başı ücreti 1 milyon 250 bin lira. 3 | 6