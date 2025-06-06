Bayramda sinema planı yapanlar buraya! Bu Hafta hangi filmler vizyona girdi? (6 Haziran 2025)
Kurban Bayramı’nın ilk gününde sinema salonları, 8 yeni filmle izleyicilerini karşılıyor. Aksiyon, korku, animasyon ve komedi türlerindeki yapımlar, 6 Haziran 2025 itibarıyla beyaz perdede sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Bayram tatilini sinemada değerlendirmek isteyenler için 6 Haziran 2025’te 8 yeni film vizyona girdi. Aksiyon, korku, animasyon ve komedi gibi farklı türlerdeki yapımlar, her yaştan sinemaseveri hedef alarak beyaz perdede yerini aldı.
İşte 6 Haziran 2025 tarihi itibarıyla vizyona giren filmler...
Aşkın Yüzü
Romantik türdeki bu filmde, yolları tesadüfen kesişen Özlem ve Özgür’ün hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.
Ballerina
Aksiyon türündeki bu filmde, genç bir suikastçı, geçmişini altüst eden ve yeraltı dünyasında güçlü bir isim olan kişinin izini sürmeye başlar. Tek hedefi ise geçmişin intikamını almaktır.
Hep Yek Loto
Altan ve Gürkan adında iki yakın arkadaş, 50 milyonluk iddia kuponunu tutturur. Ancak başlarına talih kuşu konduğunu düşünen ikili, bu kez hem mafyanın hem de devletin takibine takılır.