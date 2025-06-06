Bayram tatilini sinemada değerlendirmek isteyenler için 6 Haziran 2025’te 8 yeni film vizyona girdi. Aksiyon, korku, animasyon ve komedi gibi farklı türlerdeki yapımlar, her yaştan sinemaseveri hedef alarak beyaz perdede yerini aldı. İşte 6 Haziran 2025 tarihi itibarıyla vizyona giren filmler... 1 | 9

Aşkın Yüzü Romantik türdeki bu filmde, yolları tesadüfen kesişen Özlem ve Özgür’ün hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. 2 | 9

Ballerina Aksiyon türündeki bu filmde, genç bir suikastçı, geçmişini altüst eden ve yeraltı dünyasında güçlü bir isim olan kişinin izini sürmeye başlar. Tek hedefi ise geçmişin intikamını almaktır. 3 | 9