Yıllar önce Bergüzar Korel ile ilgili "kanser" iddiası ortaya atılmış ünlü oyuncu bu iddiaları yalanlamıştı. Bugünlerde yine bazı haberler servis edilirken yine sıklıkla "Bergüzar Korel kanser mi" sorusu geliyor.

Bergüzar Korel kanser mi?

Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında Bergüzar Korel’in kansere yakalandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Ancak bu iddiaların hiçbir gerçekliği bulunmuyor. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir hastalık yaşamadığı biliniyor.