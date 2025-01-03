Bu hafta hangi filmler vizyona girdi? (03.01.2025)
Yeni yılın ilk haftasında hangi filmlerin vizyona gireceği merak ediliyordu. 3 Ocak itibarıyla seyirciyle buluşacak filmler belli oldu. İşte yerli yapımdan yabancı yapıma, korkudan komediye izleyicisiyle buluşacak o filmler...
1- Nosferatu
Film, 19. yüzyıl Almanya'sında geçiyor. Perili bir genç kadın ile onu takip eden ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç Transilvanya vampiri arasındaki takıntının hikayesini konu ediyor.
2- Oh, Canada
Film, Vietnam Savaşı'nda askerlik yoklamasına girmemek için Kanada'ya kaçan Kanadalı-Amerikalı bir solcu olan, işkence görmüş bir yazarın hayatına odaklanıyor.
3- Acı Kahve
Yönetmen koltuğuna Soner Sert'in oturduğu filmde, nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananlar konu ediliyor.
4- Tur Rehberi
Hakan Akgül'ün yönetmenliği yaptığı filmde, hiçbir şeyin planlandığı gibi gitmediği bir turda katılımcıları hayatta tutmak için mücadele eden bir tur rehberinin maceralarına odaklanılıyor.