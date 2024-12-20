Bu hafta hangi filmler vizyona girdi?
20 Aralık itibarıyla beşi yerli olmak olmak üzere toplam 11 film izleyiciyle buluşuyor.
Film, Mağrur Diyar'ın kralı Mufasa'nın yükseliş hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Oscar ödüllü Barry Jenkins var.
Filmde babasının verdiği ceza sonrası kendini 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda bulan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Onur Ünlü üstleniyor.
Oflu Hoca 4, şifa bulmak için yoga kampına katılan Oflu Hoca'nın yaşadığı maceralar konu ediliyor. Filmin yönetmeni Özgür Bakar.
Yıllar önce yaptığı hatalar nedeniyle ailesi parçalanan bir adamın hikayesine odaklanılıyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Özer Feyzioğlu.