BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONDA? 5 yeni film izleyiciyle buluşuyor (10 Ocak 2025)

10 Ocak haftası tam beş film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini merakla bekliyordu. Birçok yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşacak. İşte bu hafta vizyona giren komedi, gerilim, dram, macera türündeki filmler...

1- Kardeş Takımı 2

Anne ve babalarının zorlu eğitimlerini geçen dört kardeş gerçek bir ajan olmuştur. Ancak, bu kez karşılarına çıkan düşman onları sandıklarından daha fazla zorlayacaktır.

Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor.