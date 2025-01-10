BU HAFTA HANGİ FİLMLER VİZYONDA? 5 yeni film izleyiciyle buluşuyor (10 Ocak 2025)
Sinemaseverler 10 Ocak 2025 itibarıyla vizyona girecek filmleri merakla bekliyordu. Bu hafta beş yeni film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyondan komediye, dramdan gerilime beş yeni film beyaz perdede... Peki bu hafta hangi filmler vizyonda? İşte 10 Ocak 2025 itibarıyla beyazperdede izleyebileceğiniz filmlerin tam listesi...
10 Ocak haftası tam beş film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sinemaseverler bu hafta hangi filmlerin vizyona gireceğini merakla bekliyordu. Birçok yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşacak. İşte bu hafta vizyona giren komedi, gerilim, dram, macera türündeki filmler...
1- Kardeş Takımı 2
Anne ve babalarının zorlu eğitimlerini geçen dört kardeş gerçek bir ajan olmuştur. Ancak, bu kez karşılarına çıkan düşman onları sandıklarından daha fazla zorlayacaktır.
Filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor.
2- Karantina
Film, iki gencin bir cinayet soruşturmasının ortasında birbirlerine aşık olmalarını anlatıyor. Beyza Alkoç'un aynı adlı eserinden uyarlandı.
3- Şampiyonlar
Şampiyonlar, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını anlatıyor. Filmde Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin ve Ezo Sunal gibi ünlü isimler yer alıyor.