'Burası İsviçre' denilse inanırsınız! Geben Vadisi milli park oldu
Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Kararı ile milli park ilan edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vadinin bu statüyle doğa ve turizm projeleri için yeni bir döneme girdiğini belirtti.
Kahramanmaraş’ın doğal zenginliklerinden biri olan Geben Vadisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda milli park ilan edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte vadinin doğal miras statüsü tescillenmiş oldu.
Ormanları, endemik bitki türleri, zengin yaban hayatı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Geben Vadisi, artık koruma altındaki milli miraslar arasında yer alıyor. Bu gelişmenin, vadinin doğal zenginliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına ve doğa turizminin geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu açıklamada bulundu:
“Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehrimizin en nadide doğa hazinelerinden biri olan Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu karar, Kahramanmaraş'ımızın doğal zenginliklerine verilen önemin somut bir göstergesi. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sürece katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Bakan Yardımcımız Abdulkadir Polat’a ve tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.”
Görgel, milli park statüsünün doğa ve turizm alanındaki projeleri hızlandıracağını belirterek, Kahramanmaraş’ı yalnızca sanayi ve tarımda değil, doğa turizminde de öncü şehirlerden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.