'Burası İsviçre' denilse inanırsınız! Geben Vadisi milli park oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Geben Vadisi'nin milli park ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehrimizin en nadide doğa hazinelerinden biri olan Geben Vadisi’nin milli park ilan edilmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu karar, Kahramanmaraş'ımızın doğal zenginliklerine verilen önemin somut bir göstergesi. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sürece katkı sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Bakan Yardımcımız Abdulkadir Polat’a ve tüm milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.”