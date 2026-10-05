Burdur’dan Kopenhag’a: 18 tarihi eser uluslararası sergide

Anadolu'nun mirası uluslararası koleksiyonlarla buluştu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, serginin odağında imparatorluk ailesini, Roma seçkinlerini ve imparatorluğun farklı bölgelerinden kişileri tasvir eden büyük ölçekli mermer heykeller bulunuyor. Arkeolojik tekstiller, takılar ve ayakkabılar da dönemin giyim kültürünü ve kişilerin kendilerini toplum içinde nasıl temsil ettiklerini ziyaretçilerin gözleri önüne seriyor.

Burdur Müzesi'nden ödünç verilen 18 eser, Glyptotek'in Roma dönemi koleksiyonlarının yanı sıra British Museum, Danimarka Ulusal Müzesi ve Thorvaldsens Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle birlikte sergileniyor.

Bu birliktelik, Anadolu'nun Roma dönemi kültürel mirasının farklı coğrafyalardan eserlerle birlikte incelenmesine ve giyim, kimlik ve toplumsal statü ilişkisi üzerinden yeni bir bilimsel bağlamda ele alınmasına imkan sağlıyor.

Sergi, Antik Çağ'daki giyim alışkanlıklarını günümüzde moda, kimlik ve görsel temsil üzerine yürütülen tartışmalarla da ilişkilendirerek moda ile güç arasındaki ilişkinin tarihsel kökenlerine dikkati çekiyor.