Çift Kişilik Oda bu akşam var mı? Çift Kişilik Oda final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?

Now TV'de yayımlanan Çift Kişilik Oda bu akşam yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 7. bölüme Kaan'ın Nilüfer'i kıskanması ve duygularını itiraf ettiği anlarda dudak dudağa gelmeleri damga vuracak. Öte yandan dizi ile ilgili birtakım iddialar da gündeme gelirken sıklıkla "Çift Kişilik Oda final mi yapıyor" sorusuna yanıt aranıyor.

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