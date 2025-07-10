Çift Kişilik Oda bu akşam var mı? Çift Kişilik Oda final mi yapıyor, ne zaman final yapacak?
Çift Kişilik Oda yakın zamanda seyirci ile buluştu. Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünü paylaştığı dizi ile ilgili final dedikodusu yapılıyor. Diziyi yakından takip edenler dizinin bitmesini istemezken son günlerde "Çift Kişilik Oda final mi yapıyor" sorusu revaçta...
Now TV'de yayımlanan Çift Kişilik Oda bu akşam yeni bölümü ile seyirci ile buluşuyor. 7. bölüme Kaan'ın Nilüfer'i kıskanması ve duygularını itiraf ettiği anlarda dudak dudağa gelmeleri damga vuracak. Öte yandan dizi ile ilgili birtakım iddialar da gündeme gelirken sıklıkla "Çift Kişilik Oda final mi yapıyor" sorusuna yanıt aranıyor.
Çift Kişilik Oda final mi yapıyor?
Çift Kişilik Oda'nın final yapacağı henüz netlik kazanmazken reytinglerde istenilen başarıyı elde edemediği için birkaç bölüm sonra final yapacağı belirtiliyor.