Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Bitti mi?

Çift Kişilik Oda'nın 6. bölümü 3 Temmuz'da ekrana geldi. Bu tarihten itibaren yeni bölüm ekrana gelmedi. 7. bölümün 24 Temmuz'da ekrana gelmesi bekleniyordu fakat yeni bölüm bu akşam da olmayacak. Şimdi dizinin izleyicileri "Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu, neden yok" sorusunu ısrarla soruyor.

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