Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Bitti mi?
Çift Kişilik Oda bu akşam yine ekranda olmayacak. Normalde 24 Temmuz'da yeni bölümün ekrana gelmesi bekleniyordu fakat yayın akışı yine değişti. Şimdi sıklıkla yöneltilen soru "Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu, neden yok" şeklinde...
Çift Kişilik Oda'nın 6. bölümü 3 Temmuz'da ekrana geldi. Bu tarihten itibaren yeni bölüm ekrana gelmedi. 7. bölümün 24 Temmuz'da ekrana gelmesi bekleniyordu fakat yeni bölüm bu akşam da olmayacak. Şimdi dizinin izleyicileri "Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu, neden yok" sorusunu ısrarla soruyor.
Çift Kişilik Oda bu akşam neden yok?
Dizinin 7. bölüm fragmanı ekrana gelmiş ve 24 Temmuz'da yayınlanacağı belirtilmişti. Fakat alınan kararla dizi ekrana gelmeyecek. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Dizinin final yapacağı daha önce öğrenilmişti.
Dizinin yeni bölümü yerine "Kendi Yolumda" adlı yerli film yayınlanacak.