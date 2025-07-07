Çift Kişilik Oda final mi yapıyor? Çift Kişilik Oda neden final yapıyor?

22 Mayıs Perşembe günü seyirci ile buluşan Çift Kişilik Oda için flaş karar... Dizi yakın zamanda yayın hayatına son vermesi bekleniyor. Diziyi ilgiyle takip edenler bu haberle deyim yerindeyse yıkılırken dizinin neden ekranlara veda ettiği merak ediliyor.

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