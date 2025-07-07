Çift Kişilik Oda final mi yapıyor? Çift Kişilik Oda neden final yapıyor?
Magazin dünyasında yer alan iddiaya göre Yaz dizisi Çift Kişilik Oda dizisi final yapıyor. Başrolünde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizinin neden final yaptığı araştırılırken projeyi ilgiyle takip edenler ise isyanlarda... Son günlerde "Çift Kişilik Oda final mi yapıyor" sorusu artmış durumda...
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22 Mayıs Perşembe günü seyirci ile buluşan Çift Kişilik Oda için flaş karar... Dizi yakın zamanda yayın hayatına son vermesi bekleniyor. Diziyi ilgiyle takip edenler bu haberle deyim yerindeyse yıkılırken dizinin neden ekranlara veda ettiği merak ediliyor.
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Çift Kişilik Oda final mi yapıyor?
Çift Kişilik Oda reytinglere kurban gitti. İzlenme oranının düşük olması sebebiyle proje ekrandan çekiliyor.
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