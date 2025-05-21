Çift Kişilik Oda konusu nedir? Çift kişilik Oda'nın oyuncuları kimler? Dizi gerçek mi, uyarlama mı?

Yaz sezonu ile birlikte yaz dizileri de ekranlarda yerini alacak. Bunlardan biri de Çift Kişilik Oda olacak. Dizinin başrolünde Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe yer alırken detaylar araştırılıyor. Bu nedenle sıklıkla "Çift Kişilik Oda konusu nedir", "Çift kişilik Oda'nın oyuncuları kimler" sorusuna yanıt aranıyor. 1 | 6

Çift Kişilik Oda dizisinin konusu nedir? Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) en büyük hayali, onların emek verdiği Lutesya Otel'de çalışmaktır. Bu hayali gerçekleştirmek üzere otelin kapısından içeri adım atan Nilüfer’in hayatı, yıllar sonra otele geri dönen Kaan Tunca (Ulaş Tuna Astepe) ile kesişir. Kaan, otelin diğer mirasçısı olan üvey ablası Sevil’den (Gözde Seda Altuner) yılların intikamını almak için gelmiştir. Lutesya Oteli'nin şatafatlı ama karmaşık dünyasında kaderleri birbirine bağlanan bu iki karakterin hayatı, artık eskisi gibi olmayacaktır. 2 | 6

Oyuncu kadrosu Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın yer aldığı dizide; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. 3 | 6