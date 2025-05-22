Çift Kişilik Oda nerede çekiliyor? Lutesya Otel gerçek mi, nerede?
Çift Kişilik Oda bu akşam NOW TV ekranlarında başlıyor. Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe hayranları dizinin ilk bölümünü heyecanla beklerken dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Bir diğer yandan da Lutesya Otel'in gerçek olup olmadığı araştırılıyor. İşte diziye dair bilgiler...
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan Çift Kişilik Oda'da buluşuyor. Dizi ilk bölümü bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin çekildiği yerler her zaman olduğu gibi merak edilirken Lutesya Otel gündem olmuş durumda... Diziyi izleyenler "Çift Kişilik Oda nerede çekiliyor", "Lutesya Otel gerçek mi, nerede"" sorusunu cevap arayacak.
Çift Kişilik Oda nerede çekiliyor?
Dizinin çekimleri İstanbul’un çeşitli semtlerinde, özellikle Beyoğlu ve Beşiktaş gibi bölgelerde gerçekleştirilmiştir.
Lutesya Otel gerçek mi?
Güney Kore yapımı "King the Land" dizisinden uyarlanan Çift Kişilik Oda yer alan Lutesya Otel ise tamamen kurgusal bir mekandır.