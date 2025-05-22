Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan Çift Kişilik Oda'da buluşuyor. Dizi ilk bölümü bu akşam 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin çekildiği yerler her zaman olduğu gibi merak edilirken Lutesya Otel gündem olmuş durumda... Diziyi izleyenler "Çift Kişilik Oda nerede çekiliyor", "Lutesya Otel gerçek mi, nerede"" sorusunu cevap arayacak.

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