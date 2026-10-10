Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı! 9 günde 249 etkinlik ve ücretsiz konserler

Festival kapsamında Diyarbakır Arkeoloji Müzesi de çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor. Açılış programının ardından protokol üyeleri müzede düzenlenen dört sergiyi ziyaret etti. Bunlar arasında "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile "Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi" yer alıyor.