Diyarbakır Kültür Yolu Festivali başladı! 9 günde 249 etkinlik ve ücretsiz konserler
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim 2026 tarihleri arasında 14 farklı mekânda düzenlenecek 249 etkinlikle sanatseverleri buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde Hakan Altun, Mert Demir, Sefo ve Murat Boz'un da aralarında bulunduğu sanatçılar ücretsiz konser verecek. Kentte ayrıca 48 Lezzet Noktası ziyaretçileri ağırlayacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22. durağı Diyarbakır oldu. Bu yıl beşinci kez festivale ev sahipliği yapan kentte dokuz gün boyunca konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, atölyeler, söyleşiler ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Program, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mirasını farklı sanat dallarıyla buluşturacak.
Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen açılış programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, milletvekilleri Mehmet Sait Yaz ve Mehmet Galip Ensarioğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kentin binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekti.
Ulu Camii, Suriçi'nin tarihi sokakları, Hevsel Bahçeleri ve dengbej geleneğinin Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini yansıttığını belirten Zorluoğlu, festivalin bu mirasın geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Zorluoğlu, etkinliklerin Diyarbakır'ın ulusal ve uluslararası alanda kültür ve turizm merkezi olarak öne çıkmasını destekleyeceğini ifade etti.
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Park'ta dokuz gün boyunca ücretsiz konserler düzenlenecek.
Festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:
Hakan Altun
Mert Demir
Sefo
Sagopa Kajmer
Poizi
Derya Uluğ
Bengü
Murat Boz
Fatma Turgut
Festivalin bu yılki odak noktalarından biri gastronomi olacak. Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla kent genelinde 48 Lezzet Noktası belirlendi.
Gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ile Michelin Rehberi'nde yer alan şef Mahir Nazlıcan ev sahipliği yapacak.
Programın konukları arasında Michelin Rehberi'nde yer alan Ömür Akkor ve Çiğdem Seferoğlu ile Michelin Dubai Rehberi'nde yer alan Erşan Yılmaz bulunuyor.
Ayrıca şefler Burcu Önal, Gökhan Ali Çamkerten ve Emre Murat; gastronomi yazarları Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan ile yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli de etkinliklere katılacak.
Festival kapsamında Diyarbakır Arkeoloji Müzesi de çeşitli sergilere ev sahipliği yapıyor. Açılış programının ardından protokol üyeleri müzede düzenlenen dört sergiyi ziyaret etti. Bunlar arasında "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile "Türkiye Jokey Kulübü 13. Resim Yarışması Sergisi" yer alıyor.