Dünyaca ünlü isimlerin 2025 yılı Türkiye konser takvimleri belli oldu!

2- Alessandro Safina

Ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, 12 Ocak'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Safina, daha önce de Türkiye'de konser vermiş, Sezen Aksu'nun "Bile Bile" şarkısını İtalyanca ve Türkçe seslendirmişti.