Dünyaca ünlü isimlerin 2025 yılı Türkiye konser takvimleri belli oldu!
Dünyaca ünlü isimlerin 2025 yılında Türkiye'de verecekleri konserlerin takvimi belli oldu. Türkiye'de hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan müzisyen ve grupların bazıları farklı şehirlerde iki konser verecek. Guns N' Roses'tan OneRepublic'e işte Türkiye'de bu yıl konser verecek sanatçılar...
1- Guns N' Roses
ABD'nin ünlü rock grubu Guns N' Roses, 32 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Grup, 2 Haziran'da İstanbul BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.
2- Alessandro Safina
Ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, 12 Ocak'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Safina, daha önce de Türkiye'de konser vermiş, Sezen Aksu'nun "Bile Bile" şarkısını İtalyanca ve Türkçe seslendirmişti.
3- OneRepublic
ABD'li pop rock grubu OneRepublic, İstanbul'da 18 Şubat'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak.
4- Buika
Buika, 19 Şubat'ta Volkswagen Arena'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. Grammy ödüllü sanatçıya sahnede Kibariye eşlik edecek.