Dünyanın ilk 10 keşfi arasına Türkiye'den bir yer girdi
Şanlıurfa’daki Taş Tepeler Projesi’nin önemli merkezlerinden Karahantepe, Archaeology Magazine tarafından 2025’in dünyanın en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında gösterildi. Uluslararası listede yer alan Karahantepe, insanlık tarihine dair yerleşik kabulleri yeniden tartışmaya açıyor.
Karahantepe, Türkiye’nin arkeoloji alanındaki küresel görünürlüğünü artıran çarpıcı bir başarıya imza attı. Şanlıurfa’da yürütülen bilimsel kazılar, dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi.
Taş Tepeler Projesi’nin kilit duraklarından biri olan Karahantepe, uluslararası saygınlığı yüksek bir değerlendirmeye dahil edildi. Alan, Neolitik döneme ışık tutan özgün buluntularıyla öne çıkıyor.
Dünyaca tanınan Archaeology Magazine, Karahantepe’yi 2025 yılının ilk 10 keşfi arasında gösterdi. Dergi, bu seçimi kapağına taşıyarak küresel ilgiyi pekiştirdi.
Projenin elde ettiği bu başarı, Türkiye’nin bilimsel kazı çalışmalarının ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. Karahantepe, yalnızca ulusal değil, uluslararası arkeoloji çevrelerinde de referans alanlardan biri hâline geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, çalışmaların insanlık tarihine dair bilinenleri yeniden şekillendirdiğini vurguladı.
Paylaşımında Taş Tepeler Projesi’nin beşinci yılını geride bıraktığını hatırlatan Ersoy, Karahantepe’nin dünya sahnesine çıktığını ifade etti. Bu sürecin, Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini bilimsel verilerle ortaya koyduğunu belirtti.
Bakan Ersoy’a göre mikro analizlerden arkeometriye uzanan çok katmanlı araştırmalar, bölgenin önemini daha da artırıyor. Sembolik buluntular ve koruma çalışmaları, Taş Tepeler’i Neolitik çağın merkezi konumuna taşıyor.
Yürütülen kazı ve analizler, yerleşik tarih anlatılarını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Karahantepe, erken dönem insan topluluklarının sosyal ve kültürel yapısına dair yeni ipuçları sunuyor.
Türkiye, bu kapsamlı bilimsel yolculukla kültürel mirasını koruyarak dünyaya anlatma kararlılığını sürdürüyor. Karahantepe’nin listeye girişi, Anadolu’nun 12 bin yıllık hikâyesinin evrensel değerini bir kez daha ortaya koydu.