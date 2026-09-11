Dünyanın seyahat için en güvenli ülkeleri belli oldu Türkiye ilk 190’ın dışında kaldı

Tatil veya yurt dışı seyahatinde artık yalnızca uçak bileti ve otel fiyatı belirleyici değil. Jeopolitik gerilimler, sağlık riskleri, doğal afetler, suç oranları ve ulaşım güvenliği de seyahat tercihlerini giderek daha fazla etkiliyor.

11 Eylül 2026 itibarıyla güncellenen küresel seyahat risk değerlendirmesi, 241 ülke ve bölgeyi dokuz farklı başlık altında karşılaştırdı. Listenin en güvenli bölümünde Avrupa açık ara öne çıkarken Türkiye orta risk grubunda kaldı.