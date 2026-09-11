Dünyanın seyahat için en güvenli ülkeleri belli oldu Türkiye ilk 190’ın dışında kaldı
Dünya genelinde 241 ülke ve bölgenin karşılaştırıldığı yeni seyahat risk sıralaması açıklandı. Güvenlik, sağlık, siyasi istikrar, ulaşım ve afet riski birlikte değerlendirilirken Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tatil veya yurt dışı seyahatinde artık yalnızca uçak bileti ve otel fiyatı belirleyici değil. Jeopolitik gerilimler, sağlık riskleri, doğal afetler, suç oranları ve ulaşım güvenliği de seyahat tercihlerini giderek daha fazla etkiliyor.
11 Eylül 2026 itibarıyla güncellenen küresel seyahat risk değerlendirmesi, 241 ülke ve bölgeyi dokuz farklı başlık altında karşılaştırdı. Listenin en güvenli bölümünde Avrupa açık ara öne çıkarken Türkiye orta risk grubunda kaldı.
Seyahat riski nasıl hesaplanıyor?
Değerlendirmede suç oranları, sağlık ve hastalık riski, resmî seyahat uyarıları, siyasi ve toplumsal huzursuzluk, doğal afetler, ulaşım güvenliği, çevre koşulları, dijital güvenlik ve para güvenliği birlikte ele alınıyor.
Her ülkeye 0 ile 100 arasında risk puanı veriliyor. Düşük puan daha güvenli seyahat koşullarını, yüksek puan ise daha fazla risk unsurunu ifade ediyor. Ülkeler düşük, orta, yüksek ve aşırı riskli gruplara ayrılıyor.
10. Guernsey
İngiliz Kanalı'ndaki Guernsey 17 puanla dünyanın seyahat açısından en düşük riskli bölgeleri arasına girdi. Küçük nüfusu, düşük suç oranı ve sakin sosyal yapısı adanın güçlü tarafları arasında bulunuyor.
Ada özellikle kısa Avrupa seyahatleri, sahil rotaları ve sakin tatil arayanlar tarafından tercih ediliyor. Küçük ölçeği ulaşım ve günlük yaşam açısından da avantaj sağlıyor.
9. Cebelitarık
Cebelitarık da 17 risk puanıyla ilk 10'da yer aldı. İber Yarımadası'nın güney ucundaki küçük bölge, sınırlı yüzölçümü ve kontrollü ulaşım sistemiyle öne çıkıyor.
Akdeniz ile Atlas Okyanusu'nun birleştiği noktadaki konumu Cebelitarık'ı turistik açıdan da dikkat çekici hale getiriyor. Güvenlik göstergeleri bölgenin toplam risk puanını düşük tutuyor.
8. Finlandiya
Finlandiya 17 puanla sekizinci sırada yer aldı. Düşük suç oranı, güçlü kamu hizmetleri ve düzenli ulaşım altyapısı ülkenin seyahat güvenliğini destekleyen başlıca unsurlar arasında.
Ülke özellikle Helsinki, Laponya ve kuzey ışıkları rotalarıyla uluslararası ziyaretçi çekiyor. Sert kış koşulları dışında seyahat güvenliği açısından önemli bir risk unsuru öne çıkmıyor.
7. Danimarka
Danimarka da 17 puanla dünyanın en güvenli seyahat noktaları arasına girdi. Kopenhag başta olmak üzere şehirlerde toplu taşıma ve yaya altyapısının güçlü olması ziyaretçiler açısından kolaylık sağlıyor.
Düşük suç seviyesi ve yüksek yaşam standardı ülkenin güçlü tarafları arasında bulunuyor. Kuzey Avrupa ülkelerinin ilk 10'daki ağırlığı Danimarka ile daha da belirginleşiyor.
6. Güney Kıbrıs
Güney Kıbrıs 17 puanla altıncı sıraya yerleşti. Akdeniz'in en yoğun turizm merkezlerinden biri olan ada, düşük genel seyahat riskiyle ilk 10'a girdi.
Sıcak iklimi, sahilleri ve tarihi bölgeleriyle milyonlarca turist ağırlayan ada, özellikle suç ve günlük seyahat güvenliği açısından olumlu performans gösteriyor.
5. Belçika
Belçika 17 puanla beşinci sırada bulunuyor. Brüksel, Brugge, Gent ve Anvers gibi şehirlerin yoğun turist trafiğine rağmen ülkenin toplam risk seviyesi düşük kategoride değerlendiriliyor.
Güçlü ulaşım altyapısı ve sağlık sistemi, Belçika'nın toplam puanını destekleyen unsurlar arasında. Avrupa içindeki merkezi konumu da ülkeyi önemli bir kısa seyahat merkezi haline getiriyor.
4. Avusturya
Avusturya 17 puanla dördüncü sırada yer aldı. Viyana başta olmak üzere şehirlerde güvenli toplu taşıma, düzenli kent altyapısı ve düşük suç oranı ziyaretçilere rahat bir seyahat ortamı sunuyor.
Alpler'deki kış turizmi ve doğa aktiviteleri bazı mevsimsel riskler taşısa da ülkenin genel risk seviyesi dünyanın en düşükleri arasında kalıyor.
3. Andorra
Pirene Dağları arasındaki küçük Andorra 17 puanla üçüncü sırada. Ülkenin küçük nüfusu ve düşük suç oranı toplam risk seviyesini aşağı çekiyor.
Kayak turizmi ve doğa seyahatleriyle tanınan ülke, Avrupa'nın en küçük devletlerinden biri olmasına rağmen seyahat güvenliği açısından zirveye yakın konumda bulunuyor.
2. İsviçre
İsviçre 15 puanla dünyanın seyahat açısından en güvenli iki ülkesinden biri oldu. Güçlü ulaşım altyapısı, sağlık sistemi, siyasi istikrar ve düşük suç oranı ülkenin puanını destekliyor.
Zürih, Cenevre, Luzern ve Alp bölgeleri yıl boyunca yoğun turist çekerken güvenlik seviyesi yüksek kalmayı sürdürüyor. Dağlık bölgelerde hava koşulları ve doğa sporları ise seyahat öncesinde ayrıca değerlendirilmesi gereken riskler arasında.
1. Norveç
Listenin zirvesinde 15 puanla Norveç yer aldı. Düşük suç oranı, siyasi istikrar, güçlü sağlık sistemi ve gelişmiş ulaşım altyapısı ülkeyi en düşük riskli seyahat noktası haline getirdi.
Oslo'dan fiyortlara, kuzey ışıkları rotalarından kıyı şehirlerine kadar geniş bir turizm ağına sahip Norveç'te özellikle kış koşulları seyahatin en önemli doğal risk unsuru olarak öne çıkıyor.
Türkiye 195'inci sırada
Türkiye 41 risk puanıyla 241 ülke ve bölge arasında 195'inci sırada yer aldı. Buna rağmen Türkiye “yüksek risk” kategorisine değil, orta risk grubuna dahil edildi.
Türkiye'nin sıralamasında bölgesel jeopolitik gelişmeler, doğal afet riski, ulaşım ve güvenlik göstergeleri birlikte etkili oluyor. Bu nedenle 195'inci sıra, ülkenin tamamında aynı risk seviyesinin bulunduğu anlamına gelmiyor; şehirler ve bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunabiliyor.
En yüksek riskli ülkeler hangileri?
Listenin diğer ucunda savaş, siyasi istikrarsızlık, suç, sağlık sorunları ve güvenlik uyarılarının aynı anda etkili olduğu ülkeler bulunuyor.
En yüksek risk puanına sahip ülkeler sırasıyla Afganistan, Somali, Haiti, Sudan, Irak ve Venezuela oldu. Libya, Yemen, Pakistan ve Nijerya da en yüksek riskli ilk 10 ülke arasında yer aldı.
Sıralama tek başına seyahat kararı anlamına gelmiyor
Küresel risk sıralamaları ülkeleri karşılaştırmak için genel bir çerçeve sağlıyor ancak tek başına seyahat kararı vermek için yeterli değil. Aynı ülkenin farklı bölgelerinde güvenlik koşulları büyük ölçüde değişebiliyor.
Seyahatten önce gidilecek şehrin güncel koşulları, hava durumu, sağlık uyarıları, ulaşım durumu ve resmî seyahat tavsiyelerinin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.