Erdek Körfezi’nin suları çekildi, 3 bin 500 yıllık gizem ortaya çıktı!

Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkisinde yaşanan deniz çekilmesi, tarihi bir mucizeyi gün yüzüne çıkardı. Deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre çekilmesiyle, 3.500 yıllık Kyzikos Antik Kenti’ne ait olduğu belirtilen Hytos Antik Limanı’na ait taş yapılar ortaya çıktı. Deniz yatağına kadar yürüyen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı hem şaşkınlıkla hem de hayranlıkla izledi. 1 | 6

Antik Kyzikos Limanı Kyzikos Antik Kenti, antik dünyada deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına yapılan ticaretin odak noktası olan Hytos Limanı, Batı Anadolu’nun ekonomik ve siyasi hayatında kritik bir rol üstlendi. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında Hytos Limanı’nın stratejik önemi büyüktü. 2 | 6

Uzmanlar, limanın tarih boyunca sadece ticari değil, siyasi ve kültürel bir köprü görevi de üstlendiğini ifade ediyor. Çekilen suların ardından görülen taş yapılar, dönemin mimari ve mühendislik bilgisine ışık tutuyor. 3 | 6