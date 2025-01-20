Erdek Körfezi’nin suları çekildi, 3 bin 500 yıllık gizem ortaya çıktı!
Balıkesir’in Erdek ilçesinde deniz suyunun çekilmesiyle binlerce yıllık Kyzikos Antik Kenti’ne ait Hytos Antik Limanı gün yüzüne çıktı. Uzmanlar, bu olayın meteorolojik nedenlerle gerçekleştiğini belirtirken, vatandaşlar tarihi yapıları ilgiyle izledi.
Balıkesir’in Erdek ilçesi Düzler mevkisinde yaşanan deniz çekilmesi, tarihi bir mucizeyi gün yüzüne çıkardı. Deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre çekilmesiyle, 3.500 yıllık Kyzikos Antik Kenti’ne ait olduğu belirtilen Hytos Antik Limanı’na ait taş yapılar ortaya çıktı. Deniz yatağına kadar yürüyen vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı hem şaşkınlıkla hem de hayranlıkla izledi.
Antik Kyzikos Limanı
Kyzikos Antik Kenti, antik dünyada deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Çanakkale Boğazı üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına yapılan ticaretin odak noktası olan Hytos Limanı, Batı Anadolu’nun ekonomik ve siyasi hayatında kritik bir rol üstlendi. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki ticaret akışında Hytos Limanı’nın stratejik önemi büyüktü.
Uzmanlar, limanın tarih boyunca sadece ticari değil, siyasi ve kültürel bir köprü görevi de üstlendiğini ifade ediyor. Çekilen suların ardından görülen taş yapılar, dönemin mimari ve mühendislik bilgisine ışık tutuyor.
Vatandaşlar şaşkın ve tedirgin
Düzler sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, oluşan kum adacıkları ve antik yapıları ilgiyle izledi. Ancak bazı vatandaşlar, deniz çekilmesinin ardındaki nedenlerden dolayı tedirgin olduklarını dile getirdi.