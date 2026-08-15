Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14’üncü durağı Erzurum oldu. Kentte 23 Ağustos’a kadar sürecek festival kapsamında 11 farklı noktada 174 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden tiyatroya uzanan programda çok sayıda ünlü isim de sahne alacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum’da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. Dördüncü kez festivale ev sahipliği yapan kentte yüzlerce etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirildi.
Festival programı bu yıl kentin 11 farklı noktasına yayılacak. Toplam 174 etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonda konser, sergi, atölye, söyleşi, tiyatro ve çocuklara yönelik programlar yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70’ine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, Erzurum’un tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını söyledi.
Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin ücretsiz konser programı da dikkat çekiyor. Dokuz gün boyunca Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi Erzurum’da müzikseverlerle buluşacak.
Festival yalnızca konser ve gastronomi etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Kentin farklı noktalarında sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları gerçekleştirilecek.
Erzurum Müzesi de festival kapsamında iki özel sergiye ev sahipliği yapacak. “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Erzurum” sergileri festival süresince ziyaret edilebilecek.
Erzurum’un tarihi mekânlarından kültür-sanat merkezlerine kadar kentin farklı noktalarına yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos’a kadar devam edecek.
Festivalin öne çıkan başlıklarından biri de gastronomi olacak. Erzurum’da festival kapsamında 39 Lezzet Noktası belirlendi.
Cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına, lor dolmasından su böreğine; hıngel, ayran aşı, kesme aşı, çivil ve göğermiş peynire kadar kentin geleneksel lezzetleri ziyaretçilere tanıtılacak.
Gastronomi programında şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak ev sahipliği yapacak.
Sahrap Soysal, Asuman Kerkez, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl da belirlenen lezzet noktaları ile yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum mutfağını keşfedecek.