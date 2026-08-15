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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14’üncü durağı Erzurum oldu. Kentte 23 Ağustos’a kadar sürecek festival kapsamında 11 farklı noktada 174 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden sergilere, gastronomiden tiyatroya uzanan programda çok sayıda ünlü isim de sahne alacak.

Damla Kaya
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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 1

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum’da dokuz gün sürecek kültür, sanat ve gastronomi maratonu başladı. Dördüncü kez festivale ev sahipliği yapan kentte yüzlerce etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirildi.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 2

Festival programı bu yıl kentin 11 farklı noktasına yayılacak. Toplam 174 etkinliğin gerçekleştirileceği organizasyonda konser, sergi, atölye, söyleşi, tiyatro ve çocuklara yönelik programlar yer alacak.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 3

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70’ine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, Erzurum’un tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını söyledi.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 4

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin ücretsiz konser programı da dikkat çekiyor. Dokuz gün boyunca Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi Erzurum’da müzikseverlerle buluşacak.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 5

Festival yalnızca konser ve gastronomi etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Kentin farklı noktalarında sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları gerçekleştirilecek.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 6

Erzurum Müzesi de festival kapsamında iki özel sergiye ev sahipliği yapacak. “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Erzurum” sergileri festival süresince ziyaret edilebilecek.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 7

Erzurum’un tarihi mekânlarından kültür-sanat merkezlerine kadar kentin farklı noktalarına yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos’a kadar devam edecek.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 8

Festivalin öne çıkan başlıklarından biri de gastronomi olacak. Erzurum’da festival kapsamında 39 Lezzet Noktası belirlendi.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 9

Cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına, lor dolmasından su böreğine; hıngel, ayran aşı, kesme aşı, çivil ve göğermiş peynire kadar kentin geleneksel lezzetleri ziyaretçilere tanıtılacak.

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 10

Gastronomi programında şef ve televizyon programcısı Ayvaz Akbacak ev sahipliği yapacak. 

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Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: 9 gün boyunca 174 etkinlik düzenlenecek - Resim: 11

Sahrap Soysal, Asuman Kerkez, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ve Kübra Sultan Yüzüncüyıl da belirlenen lezzet noktaları ile yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum mutfağını keşfedecek.

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