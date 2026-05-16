Eskişehir ilk kez Kültür Yolu Festivali’nde: Şehir 177 etkinlikle sanat ve lezzet şölenine dönüşüyor
Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl ilk kez Eskişehir’de düzenleniyor. Festival kapsamında şehrin dört bir yanında konserler, sergiler ve gastronomi etkinlikleri düzenlenirken, 33 özel “Lezzet Noktası” da ziyaretçilerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni durağı Eskişehir oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başlayan festival, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı etkinlik programıyla dikkat çekiyor.
Festival kapsamında Eskişehir’in farklı noktalarında 9 gün boyunca toplam 177 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserlerden atölyelere, sergilerden söyleşilere uzanan organizasyonda şehir adeta açık hava kültür merkezine dönüşecek. Bakan Ersoy, festivalin Türkiye’nin kültürel marka değerlerinden biri haline geldiğini vurguladı.
Festivalin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Eskişehir mutfağı oldu. Bakan Ersoy, gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek şehirde 33 özel “Lezzet Noktası” belirlendiğini açıkladı. Çibörek, Balaban Köfte, Gombo Çorbası, haşhaşlı çörekler ve met helvası gibi yerel tatlar festival ziyaretçilerine sunulacak.
Festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliği olmadığını belirten Ersoy, organizasyonun yerel esnafa ve şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu söyledi. Önceki festivallerde işletmelerin yoğunluk açısından rekor seviyeler yaşadığını ifade eden Ersoy, Eskişehir’de de benzer hareketlilik beklendiğini kaydetti.
Festival kapsamında Haluk Levent, Sagopa Kajmer ve Bengü gibi sanatçılar sahne alırken, çocuklar için özel etkinlik alanları ve geleneksel sanat atölyeleri de ziyaretçilere açık olacak.