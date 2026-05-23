Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi
Eskişehir Kültür Yolu Festivali sırasında kentte gastronomi hareketliliği dikkat çekici seviyeye ulaştı. Festival kapsamında oluşturulan 33 “Lezzet Noktası” büyük ilgi görürken, özellikle çibörek, balaban kebap ve met helvası ziyaretçilerin en çok tercih ettiği tatlar arasında yer aldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Eskişehir ayağı, sadece kültür ve sanat etkinlikleriyle değil, gastronomi duraklarıyla da yoğun ilgi gördü. Özellikle hafta sonu yaşanan ziyaretçi yoğunluğu restoranlar, kafeler ve yerel işletmelerde büyük hareketlilik oluşturdu. Kent genelinde oluşan yoğunlukla birlikte Eskişehir’in geleneksel mutfağı da Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin odağı haline geldi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle hazırlanan “Lezzet Noktası” projesi kapsamında Eskişehir’de belirlenen 33 gastronomi durağı ziyaretçilere sunuldu. Proje sayesinde kentin tarihi ve kültürel kimliği, gastronomiyle birlikte tanıtıldı. Özellikle Porsuk Çayı çevresi ve Odunpazarı Tarihi Bölgesi festival boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Festival süresince Eskişehir mutfağının simgesi haline gelen çibörek en fazla ilgi gören ürünlerden biri oldu. Bunun yanı sıra balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek, boza ve turşu suyu da ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde tüketildi. İşletme temsilcileri, festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına büyük katkı sunduğunu ve Eskişehir mutfağının marka değerini artırdığını belirtti.
Festival kapsamında düzenlenen gastronomi etkinliklerinde ünlü şefler ve yemek kültürü uzmanları da yer aldı. Şef Deniz Ahmet Köse’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlarda Eskişehir’in geleneksel lezzetleri modern gastronomi yorumlarıyla ziyaretçilere sunuldu. Etkinliklerde şefler, Eskişehir mutfağının Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkas kültürlerinden izler taşıyan çok katmanlı yapısına dikkat çekti.
Festival süresince kentteki restoran ve lezzet duraklarında yoğunluk dikkat çekici seviyeye ulaştı. Balaban Kebap işletmesinin temsilcisi Işık Gengeç, festivalin şehir ekonomisine önemli hareketlilik getirdiğini belirterek özellikle çibörek ve balaban kebaba büyük talep olduğunu söyledi. Kırım Tatar Çibörek işletmesinin sahibi Erol Uluçay da Türkiye’nin birçok farklı şehrinden gelen ziyaretçilerin çiböreğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
Eskişehir Turşu Eviniz Turşucu Çağlar işletmesinin sahibi Çağlar Balkandere ise festivalin özellikle hafta sonu yoğunluğunu ciddi şekilde artırdığını belirtti. Yerel ürünlere yönelik ilginin beklentilerin üzerine çıktığını söyleyen esnaf temsilcileri, gastronomi rotalarının Eskişehir’in turizm değerine önemli katkı sağladığını vurguladı.
Festival kapsamında oluşturulan gastronomi rotaları yalnızca restoranlara değil, küçük işletmelere ve yerel üreticilere de ekonomik katkı sundu.
Uzmanlar, kültür ve gastronomi turizminin birleşmesinin şehir ekonomisi açısından önemli fırsatlar yarattığını belirtiyor.
Yetkililer, Eskişehir’in köklü mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve festivalle oluşan ekonomik hareketliliği yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyor.