Eskişehir Kültür Yolu lezzet noktalarında en çok çibörek tercih edildi

Festival süresince Eskişehir mutfağının simgesi haline gelen çibörek en fazla ilgi gören ürünlerden biri oldu. Bunun yanı sıra balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek, boza ve turşu suyu da ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde tüketildi. İşletme temsilcileri, festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına büyük katkı sunduğunu ve Eskişehir mutfağının marka değerini artırdığını belirtti.