Forbes'tan 2026 yılı seyahat rehberi: Türkiye'den de bir şehir listede

Milano ve Dolomitler

Kuzey İtalya, 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kış Olimpiyatları ve 6-15 Mart’taki Paralimpik Oyunlar kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. İki ev sahibi şehir ile aradaki yarış ve etkinlik alanlarını kapsayan 8.500 mil karelik geniş coğrafya, bu organizasyonu şimdiye kadar düzenlenen en yaygın Kış Oyunları haline getirirken, ziyaretçilere ülkenin farklı bölgelerini görme fırsatı sunacak. Moda, kültür ve sanatın merkezlerinden biri olan Milano, oyun süresince kent yaşamı ve müzeleriyle öne çıkarken, Dolomites bölgesi ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan etkileyici zirveleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekecek.