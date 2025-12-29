Forbes'tan 2026 yılı seyahat rehberi: Türkiye'den de bir şehir listede
2026 yılı, seyahat tutkunları için dünyanın dört bir yanında farklı etkinliklerle yeni takvimler sunacak. Farklı kültürler, dikkat çeken gastronomi ve birbirinden farklı sanat anlayışları, seyahat tutkunlarını bekliyor. ABD merkezli Forbes dergisi, bu çerçevede Yunanistan’dan Karayipler’deki Grenada’ya uzanan geniş bir seyahat rehber listesi hazırladı. 2026’da seyahat edilmesi gereken en iyi 20 yerin yer aldığı listede Türkiye'den de bir şehir yer alıyor. İşte 2026 yılında seyahat edilmesi gereken 20 yer...
Abu Dabi
Birleşik Arap Emirlikleri’nin kültür başkenti Abu Dabi, Saadiyat Kültür Bölgesi’ndeki projelerle sanat ve turizmde iddiasını sürdürüyor. Bölgede, yüzen yıldızlı kubbesiyle dikkat çeken Louvre Abu Dabi ile mimarisiyle öne çıkan Zayed Ulusal Müzesi ziyaretçileri ağırlarken, sanatseverler Guggenheim Abu Dabi’nin açılışını bekliyor.
Antarktika
2026’nın öne çıkan rotalarından biri yine Antarktika olacak. Keşif yolculukları, modern kutup gemileriyle seyahat daha konforlu hale geliyor.
Hırvatistan
Avrupa’nın yükselen turizm yıldızlarından Hırvatistan, 2026 yılına ilişkin Virtuoso Luxe Seyahat Raporu’na göre dünyanın en popüler destinasyonları konumuna yükseldi. Ülkenin başarısında, Dubrovnik’in iyi korunmuş Gotik, Rönesans ve Barok mimarisi ile Hvar’ın güneşli sahilleri önemli rol oynuyor. Lüks turizme yönelik yatırımlar da hız kesmeden sürüyor.
Dallas
2026 yılında gerçekleşecek olan FIFA Dünya Kupası heyecanını yerinde yaşamak isteyen gezginler için ABD - Dallas öne çıktı. Turnuvada ev sahibi 16 şehir arasında en fazla maça ev sahipliği yapacak olan Dallas, spordan farklı olarak güçlü kültür ve turizm takvimi sunuyor.
Zümrüt Sahili, Florida
Florida’nın Emerald Coast olarak bilinen panhandle kıyı şeridinde yer alan 16 ayrı plaj mahallesi doğa ve lüks yaşantıyı bir arada sunuluyor.
Grenada
Karayipler’in saklı cennetlerinden Grenada, üç adaya yayılan doğal dokusu ve engebeli coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Ülkede, çağdaş mimarisiyle öne çıkan önemli plajlar göz kamaştırıyor. Toplamda 40 el değmemiş plaj yer alırken 30 farklı dalış noktası ve dünyanın ilk su altı heykel parkı da dalış tutkunlarını bekliyor.
Hudson Vadisi, New York
Manhattan’dan arabayla yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Hudson Vadisi, doğayla iç içe "sakin seyahat" arayanlar için öne çıkan rotalardan biri olarak dikkat çekiyor. Yeşil manzaraları ve pitoresk atmosferiyle bilinen bölgede, 140 dönümlük çayır ve ormanlık alan gezgin tutkunlarını cezbediyor.
Los Angeles
ABD’nin batı yakasının simge şehirlerinden Los Angeles, gelecek yıl spor, kültür ve gastronomiyi bir araya getiren yoğun takvimiyle öne çıkacak. Şehir, 13-15 Şubat tarihlerinde NBA All-Star Maçı'na ev sahipliği yaparken, 2-7 Haziran’da Kadınlar Açık Golf Şampiyonası’na sahne olacak. Ayrıca, ABD Erkek Milli Takımı’nın 12 Haziran’daki açılış karşılaşması dahil olmak üzere sekiz Dünya Kupası maçı Los Angeles’ta oynanacak. Spor severlerin yakından takip ettiği etkinlik için Los Angeles rotalar arasına girdi.
Mallorca
Astroturizme ilgi dünya genelinde hızla artarken, gökyüzü tutkunlarının gözü bu kez 12 Ağustos’ta İspanya’da yaşanacak tarihi ana çevrildi. Ülkede bir asırdan uzun süredir ilk kez gözlemlenecek tam güneş tutulması, seyahat ve turizm sektöründe de özel organizasyonları beraberinde getiriyor.
Milano ve Dolomitler
Kuzey İtalya, 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kış Olimpiyatları ve 6-15 Mart’taki Paralimpik Oyunlar kapsamında yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. İki ev sahibi şehir ile aradaki yarış ve etkinlik alanlarını kapsayan 8.500 mil karelik geniş coğrafya, bu organizasyonu şimdiye kadar düzenlenen en yaygın Kış Oyunları haline getirirken, ziyaretçilere ülkenin farklı bölgelerini görme fırsatı sunacak. Moda, kültür ve sanatın merkezlerinden biri olan Milano, oyun süresince kent yaşamı ve müzeleriyle öne çıkarken, Dolomites bölgesi ise UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan etkileyici zirveleriyle doğa tutkunlarının ilgisini çekecek.
Nikko, Japonya
Japonya’da kalabalık turistik rotaların dışına çıkmak isteyenler için Tokyo’ya yaklaşık iki saat mesafedeki Nikko Milli Parkı, doğa tutkunlarının öne çıkan adresleri arasında yer alıyor. Dağlar, ormanlar, göller, kaplıcalar ve asansörle ulaşılan 318 metrelik Kegon Şelalesi gibi etkileyici doğal oluşumlarıyla dikkat çeken park, turistlerin uğrak noktası olacak.
Park City, Utah
ABD’nin Utah eyaletinde yer alan dünyaca ünlü Deer Valley, son dönemde hayata geçirilen yatırımlarla kayak turizminde dikkatleri üzerine çekti. Lüks kayak merkezi, kayak yapılabilir alanını iki katından fazla büyüterek 4 bin 300 dönüme çıkarırken, bölgeye 100 yeni kayak pisti, 10 telesiyej ve 10 yolcu kapasiteli modern bir gondol kazandırıldı.
Mora Yarımadası, Yunanistan
Sinema ve dizilerin çekildiği yerlere yapılan seyahatleri ile bilinen "set-jetting" akımında yeni rota Mora Yarımadası oldu. Yunanistan’ın güneyinde yer alan yarımada, yönetmen Christopher Nolan’ın yakında vizyona girmesi beklenen Odyssey filmine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkıyor.
Antalya, Türkiye
Forbes'ın hazırladığı listede en dikkat çeken yer ise Antalya oldu. Türkiye'nin en gözde duraklarından biri olan Kemer, sıcak ve turkuaz sularıyla deniz keyfi arayan gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Diğer gezilecek destinasyonlar:
Rajasthan, Hindistan
Riviera Nayarit, Meksika
Sonoma, Kaliforniya
Washington DC.
Varşova, Polonya
Zanzibar, Tanzanya