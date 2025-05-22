Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor? Gassal yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ilk sezonu ile adından bir hayli söz ettirdi. Günlerce kamuoyunda gündem olan dizinin 2. sezonu yakında başlayacak. İzleyiciler şimdi "Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor" sorusunun cevabını bulmaya çalışıyor.
TRT'nin "tabii" platformunda yayınlanan Gassal ilk sezonu büyük bir başarıya imza atmıştı. Dizinin ilk sezonu biter bitmez 2. sezon yayın tarihi merak edilmeye başlandı. Beklenen duyuru ise TRT'den geldi ve 2. sezona için heyecan başladı. Şimdi "Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda...
Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?
TRT'nin geçtiği bilgiye göre Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü izleyici ile buluşacak. Yeni sezonda Hande Soral da projede yer alacak.
Gassal konusu nedir?
Gassal Dizisinin Konusu: Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.
“Gassal’’ dizisinde; Ahmet Kural, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Sibel Aytan gibi başarılı isimler rol alıyor.
Yapımcı: Şeyma Eraz Çelik
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Senarist: Sümeyye Karaarslan
Tür: Komedi, Dram