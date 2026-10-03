GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 246 etkinlik, 70’ten fazla lezzet noktası

Gaziantep, dokuz gün boyunca gastronomiden konserlere, sergilerden tiyatroya, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine uzanan geniş kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni dördüncü kez ağırlayan kentte, Zeugma mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa kadar kentin kültürel mirası da festival programında yer alacak.