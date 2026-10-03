GastroAntep Kültür Yolu Festivali başladı: 9 günde 246 etkinlik, 70’ten fazla lezzet noktası
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026’daki 21’inci durağı Gaziantep oldu. GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim tarihleri arasında 14 farklı mekanda 246 etkinlik ve 7 sergiyle düzenlenecek. Gaziantep mutfağı ise 70’ten fazla Lezzet Noktası’nda ziyaretçilerle buluşacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gaziantep, dokuz gün boyunca gastronomiden konserlere, sergilerden tiyatroya, geleneksel sanatlardan çocuk etkinliklerine uzanan geniş kapsamlı bir programa ev sahipliği yapacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni dördüncü kez ağırlayan kentte, Zeugma mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa kadar kentin kültürel mirası da festival programında yer alacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin açılışı Zeugma Mozaik Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi’nin de aralarında bulunduğu isimler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, festival kapsamında 9 gün boyunca 14 farklı mekanda 246 etkinlik ve 7 serginin ziyaretçilerle buluşacağını açıkladı.
Programda tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler, workshoplar ve konserler yer alacak. Alpaslan ayrıca Gaziantep’te Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne kayıtlı 25 farklı unsur ve 126 tescilli miras taşıyıcısı ustanın bulunduğunu belirtti.
Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri Gaziantep gastronomisi olacak. Geleneksel esnaf lokantalarından fırınlara, tarihi kahvelerden baklavacılara kadar 70’ten fazla mekan, Türkiye Kültür Yolu Festivali Lezzet Noktası olarak belirlendi.
Alpaslan, beyrandan yuvalamaya, şiveydizden küşlemeye ve Antep baklavasına uzanan Gaziantep mutfağının 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdiğini hatırlattı.
GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Şef Doğa Çitçi ile MasterChef jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak.
Ömür Akkor, Ahmet Güzelyağdöken ve Umut Karakuş’un katılımıyla atölyeler, tadım etkinlikleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Programda gastronomi, yalnızca bir lezzet deneyimi değil, yaşayan kültür mirası olarak ele alınacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kentin gastronomi ve kültür mirasına dikkat çekti. Şahin, “Gaziantep, binlerce yıllık kültürünü sofrasında yaşatan, her lezzetinde bir hikaye anlatan eşsiz bir şehir” diyerek GastroAntep’in dünyanın farklı noktalarından gelen ziyaretçileri aynı sofrada buluşturacağını söyledi.
Festival boyunca ücretsiz konserler de gerçekleştirilecek. Dokuz günlük programda Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.