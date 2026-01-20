Go Türkiye imzalı mini diziler dünya çapında ses getirdi: 959 milyondan fazla izlendi
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Go Türkiye markasıyla hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, fragman ve bölümleriyle toplam 959,8 milyon izlenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü küresel ölçekte bir kez daha kanıtladı.
Türkiye, dijital hikâye anlatımını merkeze alan tanıtım stratejisiyle uluslararası alanda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye çatısı altında hazırladığı mini diziler, milyonlarca izleyiciye ulaşarak destinasyon tanıtımında yeni bir sayfa açtı.
Projelerin en dikkat çeken yapımları arasında, başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ve Eda Ece ile Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover” yer aldı. İki yapım, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim elde ederken, fragman ve bölüm izlenmeleriyle 959,8 milyon gibi güçlü bir rakama ulaştı.
Tamamı İstanbul’da çekilen “An Istanbul Story”, şehrin estetik ruhunu modern bir anlatım diliyle birleştirdi. 11 Aralık 2025’te dijital platformlarda yayına giren yapım, kısa sürede geniş bir küresel etkileşim yakaladı.
Mini dizi, reklam çalışmalarıyla 982,7 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte ise toplam 578 milyon izlenme aldı. Bu izlenmenin 56 milyonu fragmana, 522 milyonu ise bölümlere ait oldu.
Yapım; YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Douyin, Vkontakte, Yandex, OK.ru ve Mail.ru gibi birçok dijital mecrada izleyiciyle buluştu. İstanbul’un tarihi, kültürel mirası ve şehir kimliği evrensel bir görsel dille aktarılarak Türkiye’nin tanıtım gücüne katkı sağlandı.
Antalya’da çekilen romantik komedi türündeki “Hidden Lover”, 29 Kasım 2025’te YouTube’da yayınlandı. Yapım, Antalya’nın doğal güzelliklerini ve şehir atmosferini romantik bir kurgu içinde sunarak farklı bir turizm anlatısı ortaya koydu.
Reklam kampanyalarıyla 692 milyon gösterim alan mini dizi, fragman ve bölümleriyle toplam 381,6 milyon izlenmeye ulaştı. Fragman 55 milyon, bölümler ise 326,6 milyon izlenme elde etti.
YouTube, TikTok ve Vkontakte başta olmak üzere birçok platform üzerinden geniş bir kitleye ulaşan yapım, Antalya’nın doğal ve kültürel değerlerini uluslararası ölçekte görünür hale getirdi.
Go Türkiye’nin TGA koordinasyonunda yürüttüğü mini dizi projeleri, destinasyon tanıtımını klasik reklam anlayışının ötesine taşıdı. Şehirlerin sadece görünen yüzünü değil, hikâyesini, ruhunu ve yaşam estetiğini merkeze alan bu yaklaşım, Türkiye’nin dijital platformlarda daha sürdürülebilir bir etki oluşturmasını hedefliyor.
Sinematografik anlatım diliyle hazırlanan mini diziler, Türkiye’nin kültür ve turizm tanıtımında küresel ölçekte güçlü bir iletişim aracı olarak öne çıkıyor.