Go Türkiye imzalı mini diziler dünya çapında ses getirdi: 959 milyondan fazla izlendi

Projelerin en dikkat çeken yapımları arasında, başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ve Eda Ece ile Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover” yer aldı. İki yapım, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim elde ederken, fragman ve bölüm izlenmeleriyle 959,8 milyon gibi güçlü bir rakama ulaştı.