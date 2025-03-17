"Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nın Göbeklitepe'yi keşfetmek isteyen ziyaretçileri büyüleyici yolculuğa çıkardığını belirtti. 1 | 8

İtalya'nın en önemli kültürel mekanlarından Kolezyum'un insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe'yi ağırlayarak, medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti: 2 | 8

"Göbeklitepe'nin eşsiz tarihini Roma'nın kalbinde yeniden canlandırdık. Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma'nın kalbi Kolezyum'da dünya ile buluşuyor. Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü. UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe'nin 11 bin yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor. İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum'da ziyaretçilerini bekliyor. Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz." 3 | 8