Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu turları başladı
Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sıcak hava balonu turları başladı.
Keşfinin ardından ziyaretçi sayısıyla rekorlar kıran tarihi alanda, yerli ve yabancı ziyaretçilere yönelik sunulan alternatif imkanlar artıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda Göbeklitepe semalarında sıcak hava balonu uçurulması için çalışma başlatıldı.
Daha önce testi yapılan ancak Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle ertelenen uçuşlar, bölgede turizm hareketliliğinin canlanmasıyla yeniden hayata geçirildi.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuşlar, yapılan ilk rezervasyon sonrası gerçekleştirildi.
Güneşin doğuşuyla havalanan balondan Göbeklitepe'nin yanı sıra çevresindeki uçsuz bucaksız verimli Harran Ovası da havadan görülebiliyor.