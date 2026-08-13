Göbeklitepe’de yeni dönem: Kuzey kesiminde ilk kez kazı başladı

Çalışmalar yalnızca yeni kazı alanıyla sınırlı değil. Göbeklitepe’de GT1 ve GT2 olarak adlandırılan bölgelerdeki araştırmalar da devam ediyor. Bu alanlarda yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin ikinci evresine, yani MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı. Elde edilen buluntuların Göbeklitepe’nin henüz bilinmeyen yönlerine ilişkin yeni bilgiler sunduğu belirtiliyor.