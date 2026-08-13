Göbeklitepe’de yeni dönem: Kuzey kesiminde ilk kez kazı başladı
Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de arkeolojik araştırmalar yeni bir alana taşındı. Höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80’e 70 metrelik bölgede ilk kez kazı çalışmalarına başlandı. İlk ölçümler, bu alanda büyük kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin bulunabileceğine işaret ediyor.
İnsanlık tarihine ilişkin önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı Göbeklitepe’de kazıların kapsamı genişliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2026 yılı çalışmalarında höyüğün kuzey kesiminin ilk kez kazılmaya başlandığını açıkladı. Yeni alanın yanı sıra GT1 ve GT2 bölgelerinde kazılar; A, C ve D yapılarında ise koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
Göbeklitepe’de bugüne kadar yürütülen kazılar ağırlıklı olarak höyüğün güney ve batı kesimlerinde yoğunlaşmıştı. 2026 yılı çalışmalarıyla birlikte araştırmalar ilk kez kuzey kesimine taşındı.
Yaklaşık 80’e 70 metre büyüklüğündeki yeni kazı alanında gerçekleştirilen yüzey taramaları ve jeomanyetik ölçümler, arkeologların dikkatini çeken sonuçlar verdi. Veriler, bölgede büyük boyutlu kamusal yapıların yanı sıra dörtgen planlı yapılar ve kulübelerin de bulunabileceğini gösteriyor.
Bakan Ersoy, yeni kazı alanına ilişkin açıklamasında, Göbeklitepe'deki araştırmaların yeni bölgelere taşındığını belirterek Geleceğe Miras Projesi kapsamında kuzey kesiminde ilk kazıların başladığını bildirdi.
Çalışmalar yalnızca yeni kazı alanıyla sınırlı değil. Göbeklitepe’de GT1 ve GT2 olarak adlandırılan bölgelerdeki araştırmalar da devam ediyor. Bu alanlarda yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin ikinci evresine, yani MÖ 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı. Elde edilen buluntuların Göbeklitepe’nin henüz bilinmeyen yönlerine ilişkin yeni bilgiler sunduğu belirtiliyor.
Göbeklitepe’de arkeolojik kazılar sürerken daha önce gün yüzüne çıkarılan yapıların korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. C Yapısı’nda 2025 yılında büyük ölçüde tamamlanan sağlamlaştırma uygulamaları 2026 sezonunda da sürdürülüyor. Ayağa kaldırılan dikilitaşlardan birinin yüzeyine ait son parçalar özgün konumlarına yerleştiriliyor.
D Yapısı’nda ise duvarların sağlamlaştırılmasının ardından yapının merkezinde karşılıklı duran iki dikilitaşın zemin bağlantıları güçlendirildi. Dikilitaşların olası sarsıntılara karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla çelik halatlarla koruma çalışması gerçekleştiriliyor.
Yeni kazı alanlarının devreye alınmasıyla Göbeklitepe’de ziyaretçi güzergâhlarında da düzenlemeye gidiliyor. Yenilenen yürüyüş yollarının yakın zamanda ziyaretçilerin erişimine açılması planlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Göbeklitepe’nin farklı noktalarındaki kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek tarihi alanın bütüncül biçimde korunmasını hedefliyor.