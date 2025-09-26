Güllü öldü mü, neden öldü? Güllü kimdir? Evli mi, çocuğu var mı?
Arabesk müziğin en önde gelen kadın sanatçılarından biri olan Güllü elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Sevenleri büyük bir hüzün yaşarken sanatçının vefatının nedeni öğrenilmeye çalışılıyor. Bugün sabahtan bu yana en çok gelen sorular "Güllü öldü mü, neden öldü", "Güllü kimdir" oluyor.
15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye ilk adımlarını atan Güllü gerçek adıyla Gül Tut, 52 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Güllü'nün vefat haberi şok etkisi yarattı. Sevenleri yasa boğulurken sanatçının ölüm nedeni araştırılmaya başlandı.
Güllü neden öldü?
İki çocuk annesi Güllü'nün ölüm haberini oğlu sosyal medyadan duyurdu. Oğlu, sanatçının balkondan düşerek hayatını kaybettiğini söyledi. İntihar iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Güllü kimdir?
Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Roman kökenli sanatçı, küçük yaşlarda düğün salonları ve gece kulüplerinde sahne alarak müziğe adım attı.
1990’lı yıllarda çıkardığı Roman havalarıyla tanınan Güllü, özellikle “Balıkesir Bandırma” şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Ödüm Kopuyor, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana gibi hit şarkılara imza attı. Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında yer alan sanatçı, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.
Evlilik ve boşanma süreçleri yaşayan Güllü, yıllarca verdiği kilo mücadelesiyle de konuşuldu. 2017’de geçirdiği tüp mide ameliyatıyla önemli ölçüde kilo veren sanatçı, iki çocuk annesidir.