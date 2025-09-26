Güllü kimdir?

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973’te İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semtinde doğdu. Roman kökenli sanatçı, küçük yaşlarda düğün salonları ve gece kulüplerinde sahne alarak müziğe adım attı.

1990’lı yıllarda çıkardığı Roman havalarıyla tanınan Güllü, özellikle “Balıkesir Bandırma” şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Ödüm Kopuyor, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana gibi hit şarkılara imza attı. Fantezi müziğin sevilen isimleri arasında yer alan sanatçı, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Evlilik ve boşanma süreçleri yaşayan Güllü, yıllarca verdiği kilo mücadelesiyle de konuşuldu. 2017’de geçirdiği tüp mide ameliyatıyla önemli ölçüde kilo veren sanatçı, iki çocuk annesidir.