Gupse Özay hamile mi?
Barış Arduç ile Gupse Özay çifti hakkında zaman zaman iddialar ortaya atılıyor. En son ise Özay'ın hamile olduğu dedikoduları ortaya atıldı. Şimdi sıklıkla "Gupse Özay hamile mi" sorusu geliyor.
Barış Arduç ile Gupse Özay çiftinin boşanacağı iddialarının ardından bugünlerde Özay'ın hamile olduğuna dair söylentiler çıktı. Sosyal medya ve magazin dünyasında bu iddia konuşulurken magazin gündemini sıkı takip edenler "Gupse Özay hamile mi" sorusunu yöneltiyor.
Gupse Özay hamile mi?
Son günlerde Gupse Özay’ın yeniden hamile olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da çift cephesinden bu söylentilere dair herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Özay’ın hamile olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığı biliniyor. Kulaktan kulağa yayılan bu tür söylentilerin aksine, güvenilir kaynaklardan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.