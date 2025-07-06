Gupse Özay hamile mi?

Son günlerde Gupse Özay’ın yeniden hamile olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılsa da çift cephesinden bu söylentilere dair herhangi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Özay’ın hamile olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığı biliniyor. Kulaktan kulağa yayılan bu tür söylentilerin aksine, güvenilir kaynaklardan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.