Hangi Türk dizileri 100 bin dolar destek alacak? Bakan Ersoy yapımcılarla görüştü...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışında yayınlanan Türk dizileri için 100 bin dolara kadar destek programını devreye alıyor. Yeni modelde ihracat başarısı, reyting performansı ve Türkiye tanıtımına katkı temel kriter olacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk dizilerinin küresel başarısını daha stratejik bir yapıya kavuşturmak amacıyla sektör temsilcileriyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda, yurt dışında yayınlanan dizilere sağlanacak 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek programının detayları ele alındı.
Toplantıya Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal, Tanıtma Genel Müdürü ve TGA Yönetim Kurulu Başkanı Timuçin Güler ile Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra sektörün önde gelen yapımcıları katıldı. Ay Yapım, TİMSBİ Productions, Gold Yapım, MF Yapım, Med Yapım, OGM Film, Bozdağ Film, NTC Medya ve Sinegraf Film temsilcileri görüşmede hazır bulundu.
Yayıncı kuruluşlar da toplantıya geniş katılım sağladı. TRT, TV8, Kanal 7, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve FOX temsilcileri destek modeline ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. TESİYAP Başkanı Burhan Gün de sektörü temsilen toplantıda yer aldı.
Yeni destek modelinde öne çıkan en önemli kriterlerden biri, dizinin en az üç kıta ve en az 10 ülkeye ihraç edilmiş olması olarak belirlendi. Ayrıca yapımın Türkiye’de en az 26 bölüm yayınlanmış olması şartı aranacak.
Destekten yararlanacak dizilerin reyting başarısıyla üst sıralarda yer alması ve Türkiye’nin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerlerini uluslararası izleyiciye güçlü biçimde yansıtması bekleniyor. Çekimlerin bu destinasyonlarda gerçekleştirilmesi de değerlendirme sürecinde önemli rol oynayacak.
Bunun yanı sıra dizilerin son üç yıl içinde yayınlanmış olması ve RTÜK tarafından ceza almamış olması kriterleri de özellikle vurgulandı. Böylece destek sisteminin ölçülebilir, şeffaf ve adil bir yapıda kurgulanması hedefleniyor.
Toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yeni modelde üstleneceği rol de gündeme geldi. Dizilerin uluslararası bilinirliğinden faydalanılarak 30 saniyelik tanıtım filmleri ve dijital kısa video içerikleri hazırlanması planlanıyor.
Ayrıca destinasyonları öne çıkaran drone çekimleri, özel tanıtım filmleri ve oyuncuların sosyal medya paylaşımları da destek sürecinde dikkate alınacak. Böylece dizi başarısının doğrudan turizm tanıtımına katkı sağlaması amaçlanıyor.
Toplantıda Türk dizilerinin bugün yaklaşık 170 ülkede yayınlandığı ve 1 milyara yakın izleyiciye ulaştığı belirtildi. Türkiye’nin dizi ihracatında dünyanın en güçlü üç ülkesi arasında yer aldığı ve sektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geçtiği ifade edildi.
Yapımcılar, yeni destek programıyla ihracat gelirinin 1,2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Avrupa’da, özellikle İspanya ve İtalya’da prime time kuşağında yüksek reytinglere ulaşan Türk dizilerinin bu hedef için önemli bir avantaj sunduğu vurgulandı.
Yeni destek programı sayesinde hem üretim kapasitesinin artırılması hem de Türkiye’nin kültürel ve turistik değerlerinin küresel ölçekte daha etkin biçimde tanıtılması planlanıyor.
Sektör temsilcileri, bu adımın Türk dizi endüstrisini daha planlı ve stratejik bir yapıya kavuşturacağını belirtiyor.