Haydarpaşa Garı'nın temelinde kritik bulgu: Ahşap kazıkların yüzde 80'i yok olmuş
Haydarpaşa Garı'nın restorasyonu sırasında yapılan incelemelerde, binanın orijinal projelerinde bulunan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200'ünün yerinde olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, zeminde sıvılaşma riski belirlendiğini ve kapsamlı güçlendirme çalışmaları yapıldığını açıkladı. Restorasyonun ilk etabının 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1909 yılında resmî açılışı yapılan Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında, tarihî yapının temellerine ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Orijinal projeler üzerinden gerçekleştirilen araştırmalar ve jeoradar incelemeleri, binanın temelindeki ahşap kazıkların büyük bölümünün zaman içinde yok olduğunu ortaya koydu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haydarpaşa Gar Sahası'ndaki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının son durumunu paylaşırken açılış takviminin neden değiştiğini de anlattı.
Haydarpaşa Garı'nın orijinal projelerine yönelik araştırmalarda, binanın ilk inşaatı sırasında temelin altına yaklaşık 1000 ahşap kazık yerleştirildiği belirlendi. Uzunlukları 8 ila 21 metre, çapları ise 50 ila 90 santimetre arasında değişen kazıkların mevcut durumunu belirlemek amacıyla jeoradar incelemesi gerçekleştirildi.
İncelemelerde yalnızca 200 kazığın yerinde olduğu, yaklaşık 800 kazığın ise bulunmadığı tespit edildi. Teknik değerlendirmelerde bu bulgu, ahşap kazıkların yaklaşık yüzde 80'inin zaman içinde yok olduğu şeklinde kaydedildi.
Tarihî gar binasının çevresindeki zemin koşullarını araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ve teknik gözlem çalışmaları yapıldı. Araştırmalar sonucunda zeminin ZF sınıfında olduğu, heterojen dolgu ve sıvılaşabilir kumdan oluştuğu belirlendi. Gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma meydana gelmesi durumunda yapıda oturma ve yana doğru hareket oluşabileceği tespit edildi. Bu bulgular üzerine tarihî yapının korunması için kapsamlı bir zemin iyileştirme projesi hazırlandı.
Uzman mühendislerin hazırladığı, akademik heyetlerin incelediği ve Danışma Kurulunun uygun bulduğu proje doğrultusunda Haydarpaşa Garı'nın çevresinde fore kazık uygulaması gerçekleştirildi. Yapının içinde ve dışında kompaksiyon enjeksiyonu ve polimer enjeksiyonu gibi yöntemlerle zemin güçlendirildi. Çalışmalar sırasında binanın davranışı teknik cihazlarla sürekli takip edildi. Özellikle bodrum katındaki sınırlı çalışma koşulları ve tarihî yapının mevcut taşıyıcı sistemine zarar verilmeden ilerlenmesi zorunluluğu, uygulamaların daha hassas yürütülmesini gerektirdi. Çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda projelerde revizyonlara gidilmesi de restorasyon süresinin uzamasına neden oldu
Restorasyonun ilk etabının daha önce İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcında açılması planlanıyordu. Ancak temel ve zemin güçlendirme uygulamaları, bilimsel analizler ve proje revizyonları nedeniyle çalışma takvimi yeniden düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa Gar Sahası'nda tarihinin en kapsamlı restorasyonunun yürütüldüğünü belirterek ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Ersoy, çalışmaların önceliğinin tarihî mirası bütün değerleriyle koruyarak güvenli biçimde geleceğe taşımak olduğunu vurguladı.