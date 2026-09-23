Haydarpaşa Garı'nın temelinde kritik bulgu: Ahşap kazıkların yüzde 80'i yok olmuş

Tarihî gar binasının çevresindeki zemin koşullarını araştırmak amacıyla sondaj, arazi ve laboratuvar testleri, jeofizik ölçümler ve teknik gözlem çalışmaları yapıldı. Araştırmalar sonucunda zeminin ZF sınıfında olduğu, heterojen dolgu ve sıvılaşabilir kumdan oluştuğu belirlendi. Gevşek ve suya doygun zeminde sıvılaşma meydana gelmesi durumunda yapıda oturma ve yana doğru hareket oluşabileceği tespit edildi. Bu bulgular üzerine tarihî yapının korunması için kapsamlı bir zemin iyileştirme projesi hazırlandı.