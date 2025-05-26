İlhan Şeşen cenaze ve anma töreni ne zaman, saat kaçta? İlhan Şeşen hangi mezarlığa defnedilecek?

Uzun zamandır akciğer kanseri ile mücadele eden İlhan Şeşen 76 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı büyük bir hüzne neden oldu. Sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak isterken "İlhan Şeşen cenaze ve anma töreni ne zaman, saat kaçta" sorularını yöneltiyor. 1 | 3

İlhan Şeşen cenaze töreni ne zaman? Türk müziğinin sevilen ismi İlhan Şeşen, 27 Mayıs 2025 Salı günü düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden olan vefatın ardından, Şeşen için İstanbul'da bir dizi anma ve cenaze töreni gerçekleştirilecek. 2 | 3