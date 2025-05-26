İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen neden öldü? Şeşen'in eşi ve çocukları kimdir?
"Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", gibi unutulmaz şarkıların yaratıcısı İlhan Şeşen 76 yaşında hayatını kaybetti. Şeşen'in ölümü sevenlerini yasa boğarken hayatı bir kez daha aratılmaya başlandı. Sıklıkla "İlhan Şeşen kimdir" sorusu geliyor.
Türk müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen Kansere yenik düştü. Uzun süre akciğer kanseri tedavisi gören Şeşen'in ölüm haberi sonrası biyografisi araştırılmaya başlandı. Onlar unutulmaz şarkıya imza atan ünlü sanatçı hakkında bilgi almak isteyenler "İlhan Şeşen kimdir" sorusu hızlandı.
İlhan Şeşen kimdir?
Müzisyen, besteci, şarkıcı ve oyuncu kimlikleriyle tanınan İlhan Şeşen, 26 Mayıs 2025’te, 76 yaşında hayatını kaybetti. 18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan Şeşen, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Aralık 2023’te akciğer kanseri teşhisi konulmuş, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.
Müzik Kariyeri
İlhan Şeşen’in müziğe ilgisi 1968 yılında dans orkestralarında başladı. İlk 45’liği "Kavga"yı 1971’de yayımladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şeşen, yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra müziğe yönelerek 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken’i kurdu.
Grup Gündoğarken ile elde ettiği başarıların ardından solo kariyerine ağırlık verdi. Özellikle 1994 tarihli "Aşk Haklı" albümü ve 2001’de çıkan "Neler Oluyor Bize?" ile geniş kitlelerce tanındı. Sonraki yıllarda çıkardığı albümler arasında "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim", "Aşk Yalan", "Gel", "Akustik Hikayeler" ve "Basmakalıp" gibi yapıtlar bulunur.
Şarkı Yazarlığı
İlhan Şeşen, sadece kendi seslendirdiği eserlerle değil, başkalarına verdiği bestelerle de önemli izler bıraktı. Ayşegül Aldinç’in "Farketmez", Nükhet Duru’nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam’ın "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan’ın "Geri Dön", Kerim Tekin’in "Yine Beni Sev" ve Kenan Doğulu’nun "Ellerimde Çiçekler" gibi birçok hit şarkısının arkasında onun imzası vardır.
2018 yılında, kendi şarkılarının farklı sanatçılarca yorumlandığı "Hediyem" adlı saygı albümü yayımlandı.
Oyunculuk ve Diğer Çalışmaları
Televizyon ve radyo dünyasında da aktif olan Şeşen, TRT’de "Gençler Haklı", özel bir kanalda "Arka Pencere", radyo programı olarak ise "Amcam Burada" gibi projelerde yer aldı.
Oyunculuk kariyerinde ise "Aliye", "Annem", "Mühürlü Güller", "Hayatımın Rolü", "Paramparça" ve "Aşk Yalanı Sever" gibi dizilerde rol aldı. Tiyatro ve sahne çalışmalarına da önem veren Şeşen, Sunay Akın ile birlikte sahneye taşıdığı "Aşk Şarkıları ve Öyküler" adlı gösteriyle dikkat çekti. Ayrıca, 2019 yılında "Hayatım Hikaye" adlı ilk kitabını yayımladı.
Ödüller
2002: Altın Kelebek – En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist
2003: Kral TV Video Müzik Ödülleri – "Neler Oluyor Bize" ile En İyi Şarkı
2015: Cezayir Annaba Film Festivali – En İyi Oyuncu