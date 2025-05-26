İlhan Şeşen kimdir? İlhan Şeşen neden öldü? Şeşen'in eşi ve çocukları kimdir?

İlhan Şeşen kimdir?

Müzisyen, besteci, şarkıcı ve oyuncu kimlikleriyle tanınan İlhan Şeşen, 26 Mayıs 2025’te, 76 yaşında hayatını kaybetti. 18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan Şeşen, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Aralık 2023’te akciğer kanseri teşhisi konulmuş, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

Müzik Kariyeri

İlhan Şeşen’in müziğe ilgisi 1968 yılında dans orkestralarında başladı. İlk 45’liği "Kavga"yı 1971’de yayımladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Şeşen, yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra müziğe yönelerek 1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken’i kurdu.

Grup Gündoğarken ile elde ettiği başarıların ardından solo kariyerine ağırlık verdi. Özellikle 1994 tarihli "Aşk Haklı" albümü ve 2001’de çıkan "Neler Oluyor Bize?" ile geniş kitlelerce tanındı. Sonraki yıllarda çıkardığı albümler arasında "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim", "Aşk Yalan", "Gel", "Akustik Hikayeler" ve "Basmakalıp" gibi yapıtlar bulunur.

Şarkı Yazarlığı

İlhan Şeşen, sadece kendi seslendirdiği eserlerle değil, başkalarına verdiği bestelerle de önemli izler bıraktı. Ayşegül Aldinç’in "Farketmez", Nükhet Duru’nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam’ın "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan’ın "Geri Dön", Kerim Tekin’in "Yine Beni Sev" ve Kenan Doğulu’nun "Ellerimde Çiçekler" gibi birçok hit şarkısının arkasında onun imzası vardır.

2018 yılında, kendi şarkılarının farklı sanatçılarca yorumlandığı "Hediyem" adlı saygı albümü yayımlandı.