İstanbul Arkeoloji Müzelerinde büyük dönüşüm: 54 bin çini tek tek restore edildi

Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin çininin envanteri çıkarıldı ve her biri için ayrı müdahale paftası hazırlandı. Çinilerde temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği “yaşayan bir kültür alanı” olarak ele alındığını söyledi.