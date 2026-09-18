İstanbul Arkeoloji Müzelerinde büyük dönüşüm: 54 bin çini tek tek restore edildi
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde yürütülen kapsamlı restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla Klasik Müze Binasından Çinili Köşk’e kadar müze yerleşkesi yenilendi. Çinili Köşk’ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin çini için ayrı ayrı müdahale paftaları hazırlanırken yüzlerce arkeolojik eser yeniden ziyaretçilerle buluşturuldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Tarihî yapıların korunması ve özgün mimari karakterlerinin gelecek nesillere aktarılmasının temel öncelikleri olduğunu belirten Ersoy, çağdaş müzeciliğin gerektirdiği yeniliklerin de yapılara kazandırıldığını söyledi.
Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde gerçekleştirilen çalışmaları, Cumhuriyet tarihinin ve birçok eser açısından kendi yüzlerce yıllık geçmişlerinin en kapsamlı restorasyon, ihya ve inşa süreçleri arasında değerlendirdi.
İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki çalışmaların ilk etabı, Klasik Müze Binasında 2011 yılında başladı. Binanın 1891 yılında yapılan bölümü ile ikinci aneks olarak adlandırılan güney kanadında güçlendirme ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
2017'de ikinci etap kapsamında güçlendirme ve teşhir-tanzim projeleri uygulamaya alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Klasik Müze Binası 2021 yılında ziyarete açıldı. Çinili Köşk ile Eski Şark Eserleri Müzesini kapsayan üçüncü etap ise Ocak 2023'te başladı.
Eski Şark Eserleri Müzesinde betonarme ve volta tavan döşemeleri ile kâgir duvarların güçlendirme uygulamaları tamamlandı. Çatı yenilenirken cephedeki plaster, profilli bezeme ve heykellerde temizlik ve konservasyon çalışmaları yapıldı. İç mekân da teşhir-tanzim projesi doğrultusunda yeniden düzenlendi.
Asur, Sümer, Sümer-Akad, Arabistan, Babil, Hitit, Urartu ve Mısır salonları çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlendi. Eserlerin yerleşimi bilimsel kaynaklar ve uzman akademisyenlerin danışmanlığı doğrultusunda gerçekleştirildi.
Aydınlatma tasarımları eserleri öne çıkaracak şekilde yeniden kurgulandı ve eser güvenliğini sağlayacak sistemler devreye alındı. Çalışmaların ardından Eski Şark Eserleri Müzesi 6 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı.
Restorasyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri Çinili Köşk'te gerçekleştirildi. Çatıdaki muhdes dolgular ve eski kurşun kaplamalar kaldırılarak özgün yapıya uygun yeni uygulamalar yapıldı.
İznik, Kütahya, Çanakkale, Erken Osmanlı ve Selçuklu salonlarının teşhir düzenlemeleri yenilendi. Selsebilli Oda'da özel bir panel uygulamasıyla Osman Hamdi Bey'in canlandırılması da 14 Temmuz'da ziyaretçilerin deneyimine sunuldu.
Çinili Köşk'ün dış cephesindeki yaklaşık 54 bin çininin envanteri çıkarıldı ve her biri için ayrı müdahale paftası hazırlandı. Çinilerde temizlik, sağlamlaştırma, tamamlama ve renklendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yalnızca eserlerin sergilendiği bir müze kompleksi olarak değil, ziyaretçilerin tarih, sanat, mimari ve kültürle bütünleştiği “yaşayan bir kültür alanı” olarak ele alındığını söyledi.