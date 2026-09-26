İstanbul Kültür Yolu Festivali başladı: 400'den fazla etkinlik, 40 konser ve 200 lezzet noktası
İstanbul Kültür Yolu Festivali, 400'den fazla etkinlikle altıncı kez kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Atatürk Kültür Merkezi'nde açılışını yaptığı festivalde 40 konser, 15 sergi ve yerleştirme etkinliği düzenlenecek. İstanbul'un gastronomi zenginliği ise 200'den fazla lezzet noktası ve beş ayrı rota üzerinden ziyaretçilerle buluşacak.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul, konserlerden tiyatroya, uluslararası sergilerden modern dans gösterilerine kadar uzanan geniş bir kültür ve sanat programına ev sahipliği yapıyor. Kentin 23 farklı mekânında ve 50'den fazla noktasında gerçekleştirilecek festivalde, dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukların yanı sıra Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatan sanatçılar da sahne alacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin her yıl daha zengin ve kapsamlı bir programla sanatseverlerle buluştuğunu belirterek 400'den fazla etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.
Festivalin önemli duraklarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM), üç farklı sergiye ev sahipliği yapıyor. "Üç Ressam" sergisinde Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonundan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserleri bir araya getiriliyor.
"Renklerin Sureti" sergisi ise renkler ve insan suretleri üzerinden duyguları, düşünceleri ve yaşanmışlıkları görünür kılan çalışmalardan oluşuyor.
AKM'deki bir diğer sergi, ASELSAN'ın "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" başlığını taşıyor. Eskişehir, Bursa ve Ankara'nın ardından İstanbul'a gelen sergide, kullanım ömrünü tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklar uluslararası sanatçıların yorumlarıyla yeniden biçimlendiriliyor.
Bakan Ersoy, İstanbul'un Michelin seçkisinde 86 restoranının bulunduğunu hatırlattı. Mastercard Ekonomi Enstitüsünün uluslararası yeme-içme harcamalarını temel alan Seyahat Trendleri 2025 Raporu'nda İstanbul'un dünyanın bir numaralı gastronomi şehri olarak gösterildiğini belirtti.
Festivalin açılışında Filistin'de yaşananlara da değinen Bakan Ersoy, Filistin halkının yaşadığı acıları dünya kamuoyuna duyurmak için sesini yükselten sanatçılara yönelik baskılara tepki gösterdi.
Sanatçıların vicdani bir sorumluluk üstlendiğini belirten Ersoy, baskılara rağmen bu tutumlarını sürdüren isimlere desteğini ifade ederek "Tarih onurlu duruşunuzu kaydetmiştir." dedi.