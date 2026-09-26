İstanbul Kültür Yolu Festivali başladı: 400'den fazla etkinlik, 40 konser ve 200 lezzet noktası

İstanbul, konserlerden tiyatroya, uluslararası sergilerden modern dans gösterilerine kadar uzanan geniş bir kültür ve sanat programına ev sahipliği yapıyor. Kentin 23 farklı mekânında ve 50'den fazla noktasında gerçekleştirilecek festivalde, dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukların yanı sıra Türkiye'nin kültürel mirasını yaşatan sanatçılar da sahne alacak.