Izaka Terrace’ta gastronomi şöleni: İki şef aynı masada buluştu
İstanbul Boğazı manzarasında düzenlenen “Four Hands Dinner” etkinliği, iki usta şefin imza lezzetlerini aynı sofrada buluşturdu.
İstanbul’un en özel gastronomi noktalarından biri olan Izaka Terrace, 13-14 Nisan tarihlerinde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyon, farklı mutfak kültürlerini aynı masada bir araya getirdi.
Etkinlik, Izaka Terrace Head Chef’i Serhat Eliçora’nın ev sahipliğinde düzenlendi.
Michelin yıldızlı Hide London’ın Director Chef’i Josh Angus da geceye katkı sağladı.
İki şefin ortak çalışması, gastronomi dünyasında dikkat çekti. Farklı mutfak anlayışları aynı tabakta buluştu.
Menü, Anadolu mutfağı ile modern Avrupa mutfağından ilham aldı. Mevsimsel ürünlerle hazırlanan tabaklar öne çıktı.
Gece, Türk ve İngiliz usulü kızarmış balık sandviç ile başladı. Ardından bebek enginar ve Ege otları sunuldu.
Karides ve deniz tarağıyla hazırlanan özel dumpling servis edildi. Kadayıf kaplaması menüye farklı bir yorum kattı.
Ana yemekte kömür ateşinde pişirilen kuzu eti yer aldı. Farklı tekniklerle hazırlanan et, menünün yıldızı oldu.
Mor fesleğen ve hibiskus ile hazırlanan sorbe sunuldu. Bu ara lezzet, menüye ferah bir dokunuş kattı.
Antrikot, mantı ve kebap gibi lezzetlerle menü zenginleşti. Izgara biftek ile güçlü bir kapanış yapıldı.
Josh Angus’un imzasını taşıyan cheesecake servis edildi. Kuzukulağı ve yanık süt kıtırı tatlıya farklı bir karakter kazandırdı. Etkinlik, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü. Katılımcılar için unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunuldu.