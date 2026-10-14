İzmir'de 5 bin yıllık tarihin izleri: Smyrna Höyüğü'nde yeni keşifler

Smyrna Höyüğü'nde özellikle MÖ 7. yüzyıldan itibaren gelişmiş şehir planının izleri görülüyor. Birbirini dik kesen sokakları, farklı işlevlere ayrılmış yapı alanları, kamu yapıları ve üretim mekanları antik kentte düzenli bir yerleşim anlayışının bulunduğunu ortaya koyuyor.

Athena Tapınağı'ndan adını alan Athena Caddesi'nin MÖ 7. yüzyıldan 4. yüzyılın sonuna kadar aynı doğrultuda kullanıldığı belirlenirken kazılarda evlerin içinden geçen su kanalları ve anıtsal giriş kapısının altındaki büyük su kanalı da ortaya çıkarıldı.