Kanye West İstanbul'da sahne aldı: 118 bin kişi izledi

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'daki ilk konserinde yaklaşık 118 bin hayranıyla buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen dev organizasyon, etkileyici sahne şovu ve milyonlarca kişiye ulaşan canlı yayınıyla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, İstanbul'da ilk kez hayranlarıyla buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen konsere yaklaşık 118 bin kişi katılırken, organizasyon yurt dışından da yoğun ilgi gördü.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye markasıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla güçlenen İstanbul’un küresel görünürlüğü, bu büyük organizasyonla bir kez daha uluslararası ölçekte karşılık buldu.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve çeşitli Orta Doğu ülkelerinden binlerce müziksever, konser için İstanbul'a geldi. Büyük ilgi gören etkinlikte stadyum saatler öncesinden dolarken, organizasyonu yaklaşık 118 bin kişi takip etti.

İki saat boyunca sahnede kaldı

Kanye West, konserine "Father" şarkısıyla başladı. Sanatçı, geceyi ise "Stronger" parçasıyla tamamladı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming" gibi kariyerinin öne çıkan eserlerini seslendirdi.

Konser boyunca hayranlar da şarkılara eşlik ederek ve dans ederek performansın bir parçası oldu. Zaman zaman yükselen alkış ve tezahüratlar stadyumun tamamında yankılandı.

Sahne tasarımı dikkat çekti

Gecenin öne çıkan detaylarından biri de sahne konsepti oldu. Los Angeles'taki SoFi Stadium performanslarından ilham alınarak hazırlanan sahne düzeninde, stadyumun merkezine dev yarım küre biçiminde bir platform kuruldu.

Yüksek çözünürlüklü projeksiyon sistemleriyle dünya görünümüne dönüştürülen sahne, ışık şovları, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklendi. Binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak performansa eşlik ederken, tribünlerde ve saha içinde etkileyici görüntüler oluştu.

Ünlü isimler de izledi

Konseri takip eden isimler arasında oyuncular Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu ve Aslı Tandoğan yer aldı. Şarkıcı Elif Buse Doğan ile Burak Kut da etkinliği izleyenler arasındaydı.

Milyonlarca kişiye canlı ulaştı

Kanye West'in resmi YouTube hesabından canlı yayınlanan konser, kısa süre içerisinde milyonlarca izleyici tarafından takip edildi. Böylece İstanbul'daki organizasyon, yalnızca stadyumdaki dinleyicilere değil, dünyanın farklı noktalarındaki müzikseverlere de ulaştı.

