Karadeniz'in hırçın ve içli sesi sustu! 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'a son veda....

Volkan Konak, 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini de burada tamamladı. 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na giren Konak, müzik hayatında ilk olarak 1987'de "Suların Horon Yeri" albümüyle yörede yaptığı derlemeleri yorumladı. 1 | 6

"Gelir misin Benimle" albümünü Konak 1994'te dinleyicilerin beğenisine sundu. Ardından da "Volkanik Parçalar" albümünü ve 1998'de kendisinin kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon'dan "Pedaliza" isimli albümünü çıkardı. 1998'den itibaren albümlerinde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi. 1988 yılında konservatuvardan mezun olan sanatçı,ilk özgün albümü "Efulim"i 1993'te yayınladı. 2 | 6

1993'te İTÜ Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başlayan Konak, Trabzonspor'un İstanbul'daki tesisinin işletmesini 1998-2008 arasında üstlendi. 3 | 6