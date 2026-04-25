Karaköy Palas yeniden doğdu: ArtıKÜME 2025 ve ODAK Sergisi sanatla kapılarını açtı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy Palas’ta düzenlenen ArtıKÜME 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi’nin açılışına katıldı. Projeler, sanat üretimi ve veri altyapısıyla dikkat çekiyor.
İstanbul’un kültür sanat haritasına yeni bir merkez daha eklendi. Karaköy Palas, ArtıKÜME Sanat Destekleri Programı’nın 2025 seçkisi ve ODAK Sergisi ile yeniden işlev kazanarak sanatçılar ve sanatseverler için önemli bir buluşma noktası haline geldi. Selçuk Bayraktar'ın gençlere rol model olduğunu vurgulayan Ersoy, milli teknoloji hamlesinin özgüveni artırdığını ve Özdemir Bayraktar'ın öncülüğünde BAYKAR'ın Türk savunma sanayine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.
Bakan Ersoy, 106 yıllık Karaköy Palas’ın yeniden işlevlendirilmesinin kültürel miras açısından büyük değer taşıdığını vurguladı. Restorasyonun sadece onarım değil, aktif kullanım hedefiyle gerçekleştirildiğini belirtti.
Ersoy, sanatın bir milletin tarihini ve birikimini yansıtan en güçlü alanlardan biri olduğunu ifade ederek, gelenekten beslenen çağdaş üretimin önemine dikkat çekti.
ArtıKÜME 2025 kapsamında kısa filmden dijital sanata uzanan geniş bir yelpazede 25 proje desteklendi. Farklı disiplinlerin aynı çatı altında buluşması, üretim çeşitliliğini artırdı.
Programda konu ve disiplin sınırı olmaması, Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların projelerini hayata geçirmesine olanak sağladı. Bu yaklaşımın güçlü geri dönüşler oluşturduğu belirtildi.
ODAK platformu, sanat alanında kronolojik bir envanter ve rehber sunmayı hedefliyor. 200’den fazla kaynağın incelendiği proje, akademik çalışmalar için de referans niteliği taşıyacak.