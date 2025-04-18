"Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi İstanbul'da kapılarını açtı
"Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, İzmir ve Ankara'dan sonra İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış 250'den fazla fotoğrafı, kişisel eşyası, mektupları ve birçok tarihi dokümanın yer aldığı serginin hazırlanışı ise yedi yıl sürdü. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel düzenlenen sergi, 18 Nisan-6 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Müze Gazhane’de ziyaretçilerle buluşacak.
"Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, Humanis'in organizasyonuyla İstanbul Kadıköy Müze Gazhane’de açıldı.
Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ve hazırlanışı 7 süren sergi İzmir ve Ankara'nın ardından İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı.
Sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar yayımlanmamış 250'den fazla fotoğrafı, kişisel eşyaları, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve birçok tarihi dokümanı bulunuyor.
Ayrıca sergide, Zübeyde Hanım'ın yazdığı mektuptan İstiklal Madalyası'na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine kadar birçok özel parça da yer alıyor.